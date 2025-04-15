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Украинцы отомстили за Сумы
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Украинцы отомстили за Сумы

Минфин об инфляции и курсе маната

20:14 1755

Прогнозируемая на 2025 год среднегодовая инфляция на уровне 5,1 процента, по данным Минэкономики, согласно базовому сценарию, замедлится до 3,8 процента к 2029 году.

Об этом говорится в подготовленных Министерством финансов Азербайджана Среднесрочных бюджетных рамках на 2025-2029 годы.

«Согласно прогнозам, в среднесрочном периоде доходы населения вырастут к 2029 году до 123 млрд манатов, расходы – до 119,4 млрд манатов. В макроэкономических прогнозах, представленных Министерством экономики, обменный курс маната по отношению к доллару США на 2026-2029 годы указан как стабильный, на уровне текущего года», - говорится в отчете.

ВВП Азербайджана, согласно прогнозам, к концу 2026 года достигнет 135,7 млрд манатов, в том числе ненефтегазовый ВВП – 101,3 млрд манатов. В 2029 году ожидается рост ВВП до 162,6 млрд манатов, в том числе ненефтегазовый ВВП – 129,1 млрд манатов.

«В среднесрочном периоде прогнозируется, что средний годовой темп роста реального ВВП составит 3,8 процента, а ненефтегазового ВВП — 5,1 процента. В 2025 году прогнозируется рост ВВП в нефтегазовом секторе на 1,2 процента в реальном выражении. В 2029 году прогнозируется увеличение доли ненефтегазового сектора в ВВП до 79,4 процента и сокращение доли нефтегазового сектора до 20,6 процента», — говорится в отчете.

Доля ненефтегазового сектора в ВВП в этом году, как ожидается, составит 71,3 процента.

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