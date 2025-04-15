USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Мехрибан и Лейла Алиевы посетили ясли и детский дом в Баку

фото
20:27 610

15 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили ясли №1 в Насиминском районе и детский дом-учреждение социального обслуживания №1 в Низаминском районе Баку.

В настоящее время в яслях №1 воспитываются 63 ребенка в возрасте до трех лет. Мехрибан Алиева и Лейла Алиева регулярно бывают здесь, интересуются состоянием здоровья детей, условиями их жизни, относятся к ним с особой заботой.

Затем Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили детский дом-учреждение социального обслуживания №1. Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева часто посещают и это учреждение, в праздничные дни встречаются с его воспитанниками, радуют их подарками.

В настоящее время в детском доме-учреждении социального обслуживания №1 находятся 100 детей в возрасте от трех до 18 лет. Здесь созданы все условия для их обучения, занятий спортом и охраны здоровья.

Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа»
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа» главное на этот час
20:03 1768
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 4918
Спящий Джо проснулся
Спящий Джо проснулся
20:46 1370
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине обновлено 20:35
20:35 4050
Минфин об инфляции и курсе маната
Минфин об инфляции и курсе маната
20:14 1758
Американцы выходят из Сирии
Американцы выходят из Сирии
19:48 1944
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 6084
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 3569
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
19:24 6829
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
19:09 1511
У Сахиля Бабаева новые заместители
У Сахиля Бабаева новые заместители
18:18 2620

ЭТО ВАЖНО

Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа»
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа» главное на этот час
20:03 1768
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 4918
Спящий Джо проснулся
Спящий Джо проснулся
20:46 1370
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине обновлено 20:35
20:35 4050
Минфин об инфляции и курсе маната
Минфин об инфляции и курсе маната
20:14 1758
Американцы выходят из Сирии
Американцы выходят из Сирии
19:48 1944
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 6084
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 3569
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
19:24 6829
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
19:09 1511
У Сахиля Бабаева новые заместители
У Сахиля Бабаева новые заместители
18:18 2620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться