Мехрибан и Лейла Алиевы посетили ясли и детский дом в Баку

В настоящее время в яслях №1 воспитываются 63 ребенка в возрасте до трех лет. Мехрибан Алиева и Лейла Алиева регулярно бывают здесь, интересуются состоянием здоровья детей, условиями их жизни, относятся к ним с особой заботой.

15 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили ясли №1 в Насиминском районе и детский дом-учреждение социального обслуживания №1 в Низаминском районе Баку.

Затем Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили детский дом-учреждение социального обслуживания №1. Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева часто посещают и это учреждение, в праздничные дни встречаются с его воспитанниками, радуют их подарками.

В настоящее время в детском доме-учреждении социального обслуживания №1 находятся 100 детей в возрасте от трех до 18 лет. Здесь созданы все условия для их обучения, занятий спортом и охраны здоровья.