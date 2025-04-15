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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Спящий Джо проснулся

20:46 1370

Экс-президент США Джо Байден во вторник выступит с речью перед американцами, впервые после того, как покинул пост главы страны, передает АР.

Сообщается, что 82-летний демократ избегал публичных выступлений после того, как покинул Белый дом в январе, что традиционно для бывших президентов. При том, что Трамп часто обвиняет Байдена во многих проблемах страны.

Ожидается, что Байден даст отпор Трампу в вечернем выступлении на национальной конференции адвокатов, советников и представителей по делам людей с инвалидностью в Чикаго. Его речь будет сосредоточена на критически важном для десятков миллионов американцев вопросе – социальном обеспечении.

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