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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Фицо негодует: Никто не запретит мне посетить парад в Москве

20:50 536

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал требование главы европейской дипломатии Каи Каллас к европейским лидерам не посещать парад Победы в Москве 9 мая.

«Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского разгула. Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я пойду и отдам дань уважения пилотам Королевских ВВС»,— написал Роберт Фицо в Facebook.

«Слова госпожи Каллас неуважительны, и я возражаю против них»,— подчеркнул он, добавив, что никто не сможет ему указывать, «куда следует или не следует путешествовать».

14 апреля Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран—кандидатов на вступление в объединение. В числе более 20 глав государств и правительств, которые посетят мероприятие, — президент Сербии Александр Вучич, чья страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС. Тем временем 9 мая в Киеве состоится альтернативное мероприятие с участием европейских лидеров.

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