Болгария решила исправить «ошибку»

По его словам, это решение всей правящей коалиции, принятое в интересах энергетической независимости Болгарии, сообщают болгарские СМИ.

Болгария не будет продавать Украине два российских атомных реактора, которые использовались на АЭС «Белене», для Хмельницкой АЭС. Об этом заявил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров.

Зафиров заявил, что у Болгарии есть возможность самостоятельно развивать атомную энергетику, а продажа реакторов в условиях нестабильных цен на энергоносители станет ошибкой.

Реакторы, созданные в России, предназначались для АЭС «Белене», которую в Болгарии пока не достроили. В январе украинский парламент проголосовал за то, чтобы приобрести их для Хмельницкой АЭС за $600 млн. Тогда сделку одобрил болгарский парламент. Позже, однако, стоимость сделки выросла до $1 млрд.

Болгария отказалась от достройки АЭС «Белене» в 2022 году, когда Кабинет министров возглавлял Кирил Петков. С тех пор в стране сменилось несколько премьеров.