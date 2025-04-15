Рубль стал лучшей валютой года

С начала года курс рубля на внебиржевом рынке укрепился на 38% к доллару в результате падения американской валюты из-за тарифной войны, развязанной Трампом, внутренних факторов, надежды на мирное соглашение по Украине.

Российский рубль в этом году показал самый сильный рост по отношению к доллару, переиграв не только другие валюты, но и золото, пишет Bloomberg.

Рубль не стал убежищем для международных инвесторов, как золото, которое подорожало на 23%. Скорее они стали активнее торговать рублем и связанными с ним активами, в том числе через «дружественные» России страны, говорит Искандер Луцко, директор по аналитике и управлению портфелем дубайской Istar Capital.

В марте экспорт, несмотря на санкции и падение цен на нефть, вырос, импорт же, хотя и увеличился, все равно оставался пониженным, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Платежный баланс улучшается, усиливая приток валюты, продажа которой поддерживает рубль: по данным ЦБ, в марте профицит счета текущих операций вырос до $10,7 млрд, а торговый баланс достиг $15 млрд (против $6,7 млрд и $11 млрд в феврале, соответственно).

При этом крепкий рубль подрывает доходы бюджета от экспорта нефти: за ту же сумму в долларах, вырученную за баррели, удается получить меньше рублей. Также суммы в долларах сильно сократились в результате обвального падения цен на нефть в апреле. В бюджете заложен средний курс рубля на этот год на уровне 96,5 руб./$, это на 14% ниже текущего курса.

Аналитики SberCIB ожидают, что возросшие из-за пошлин Трампа риски замедления мировой экономики вызовут дальнейшее падение цен на сырье, что в среднесрочной перспективе будет негативно влиять на рубль. «При цене на нефть $55/барр. рубль может ослабнуть до 108 к доллару (это наша оценка на основе долгосрочных трендов и взаимосвязи с ценами на сырьевые товары)», – пишет главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.

В разговоре с Bloomberg Донец добавила, что Россия, будучи изолирована, не пострадала от оттока капитала, как многие валюты развивающихся рынков, подешевевшие из-за рисков торговой войны и выхода инвесторов из рисковых активов. «Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», а высокая стоимость заимствований поддерживает валюту, сказала она.