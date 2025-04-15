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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Хаменеи объявил отношения с Россией и Китаем «приоритетами» Ирана

21:45 471

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в качестве одного из приоритетных направлений во внешней политике Тегерана назвал развитие отношений с Москвой и Пекином.

«В приоритете стоит налаживание экономических отношений с такими странами, как Китай, Россия, которые являются экономическими центрами в Азии», - приводит его слова агентство Tasnim.

Хаменеи отметил, что некоторые процессы достаточно сложно осуществить, но можно реализовать «при должном усердии и правильной тактике».

Верховный лидер Ирана высоко оценил деятельность МИД Исламской Республики по налаживанию отношений с соседними странами, а также последние визиты высокопоставленных иранских чиновников для укрепления имиджа государства на международной арене.

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