Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян совершил «рабочий визит» в Брюссель, где встретился с комиссаром ЕС по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом. Как сообщает Совет безопасности Армении, собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области обороны и военно-промышленного комплекса. Григорян представил проводимую правительством Армении работу по развитию оборонно-промышленного сектора и обозначил приоритетные направления. Кубилюс, в свою очередь, подробно изложил приоритеты ЕС в области обороны и военного производства, а также план действий, основанный на разработанных стратегических концепциях.

Секретарь Совбеза выразил удовлетворение оказываемой Армении поддержкой со стороны Европейского фонда мира, подчеркнув ее важность с точки зрения повышения устойчивости страны. Следует отметить, что должность комиссара ЕС по вопросам обороны является новой. Она была учреждена в сентябре прошлого года как результат обсуждений, вызванных все возрастающими угрозами для Европы на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. После того как Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя Еврокомиссии, она выдвинула кандидатуру литовца Кубилюса на эту должность с целью укрепления оборонного потенциала Европы и реализации единой стратегии в сфере вооружений и военной промышленности. Позже, после избрания Дональда Трампа президентом США и возникших в связи с этим серьезных угроз для трансатлантического союза, Евросоюз наконец осознал, что эпоха зависимости от США в вопросах обороны завершилась, и теперь члены ЕС должны быть способны защитить себя самостоятельно от растущей угрозы со стороны России.

В зону ответственности Кубилюса входит укрепление Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB) посредством совместных инвестиций и закупок, а также работа над созданием единого оборонного рынка. «Он будет заниматься развитием Европейского оборонного союза и увеличением наших инвестиций в оборонный потенциал», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам после объявления состава новой комиссии. Хотя новый «титул» Кубилюса звучит величественно, он будет заниматься лишь улучшением организации оборонной промышленности ЕС и помогать странам-членам в вопросах перевооружения. Что касается Армении, Еврокомиссия в прошлом году выделила этой стране грант в размере 10 миллионов евро через Европейский фонд мира. Эти средства должны были быть направлены на укрепление оборонного потенциала Армении. Следует отметить, что данный фонд был создан с целью повышения обороноспособности стран-партнеров Евросоюза. В прошлом месяце стало известно, что ЕС рассматривает возможность выделения Армении еще 10 миллионов евро (около 10,5 миллиона долларов) в качестве нелетальной военной помощи через Европейский фонд мира (EPF).