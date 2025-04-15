Штраф на €4500 за то, что обнял Шольца

Мужчину, который проник на своем автомобиле в аэропорт Франкфурта и обнял канцлера Германии Олафа Шольца, оштрафовали на €4,5 тыс. и лишили водительских прав, передает Welt.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина, находясь под действием наркотиков, сумел обойти охрану канцлера, незаконно въехал на машине на территорию аэропорта Франкфурта, а потом на взлетной полосе бросился к правительственному самолету, пожал руку Шольцу и обнял его.