USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

В Белом доме заявили: Китай должен…

22:30 641

Президент США Дональд Трамп полагает, что в торговом споре с Китаем «мяч на стороне» Пекина, так как сделка больше нужна ему, чем Вашингтону.

Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент четко обозначил свою позицию в отношении Китая. Хотя у меня есть дополнительное заявление, которым он только что поделился со мной в Овальном кабинете. Мяч находится на китайской стороне. Китай должен заключить с нами сделку. Мы не обязаны договариваться с ними», - указала Ливитт.

«Не позволим разделить»: Эрдоган предупредил недоброжелателей Сирии
«Не позволим разделить»: Эрдоган предупредил недоброжелателей Сирии
22:37 539
Ради будущего Украины
Ради будущего Украины при информационной поддержке haqqin.az
18:47 2391
Азербайджан и Грузия обсуждают стратегическое партнерство
Азербайджан и Грузия обсуждают стратегическое партнерство фото; обновлено 21:36
21:36 4752
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа»
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа» главное на этот час
20:03 3072
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 5485
Спящий Джо проснулся
Спящий Джо проснулся
20:46 3457
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине обновлено 20:35
20:35 5240
Минфин об инфляции и курсе маната
Минфин об инфляции и курсе маната
20:14 3196
Американцы выходят из Сирии
Американцы выходят из Сирии
19:48 3013
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 6599
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 5010

ЭТО ВАЖНО

«Не позволим разделить»: Эрдоган предупредил недоброжелателей Сирии
«Не позволим разделить»: Эрдоган предупредил недоброжелателей Сирии
22:37 539
Ради будущего Украины
Ради будущего Украины при информационной поддержке haqqin.az
18:47 2391
Азербайджан и Грузия обсуждают стратегическое партнерство
Азербайджан и Грузия обсуждают стратегическое партнерство фото; обновлено 21:36
21:36 4752
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа»
Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа» главное на этот час
20:03 3072
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 5485
Спящий Джо проснулся
Спящий Джо проснулся
20:46 3457
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине
Зеленский напомнил спецпосланнику Трампа: Территории принадлежат Украине обновлено 20:35
20:35 5240
Минфин об инфляции и курсе маната
Минфин об инфляции и курсе маната
20:14 3196
Американцы выходят из Сирии
Американцы выходят из Сирии
19:48 3013
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 6599
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 5010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться