В Белом доме заявили: Китай должен…

Президент США Дональд Трамп полагает, что в торговом споре с Китаем «мяч на стороне» Пекина, так как сделка больше нужна ему, чем Вашингтону.

Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент четко обозначил свою позицию в отношении Китая. Хотя у меня есть дополнительное заявление, которым он только что поделился со мной в Овальном кабинете. Мяч находится на китайской стороне. Китай должен заключить с нами сделку. Мы не обязаны договариваться с ними», - указала Ливитт.