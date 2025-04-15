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«Не позволим разделить»: Эрдоган предупредил недоброжелателей Сирии

22:37 541

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале «новой эры» в Сирии после падения режима Башара Асада.

Как сообщает Anadolu, выступая по завершении заседания Кабинета министров в Анкаре с заявлениями, глава турецкого государства отметил позитивные процессы, происходящие в Сирии.

Президент Турции отметил, что Сирия не вернется к периоду до 8 декабря: «С революцией 8 декабря сирийский народ сделал свой выбор и открыл новую страницу в своей истории. В Сирии началась новая эра». Эрдоган еще раз подчеркнул позицию Турции по необходимости сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Эрдоган, напомнив, что Турция разрушила планы по разделению территории Сирии, отметил, что «мы не позволили разделить Сирию коридорами террора, также не позволим разделить эту страну другими проектами». Выразив полную поддержку новым властям Сирии, президент добавил, что Анкара продолжит оказывать Дамаску всю необходимую помощь в укреплении государственности.

«Те, кто пытаются помешать Сирии достичь прочного мира и стабильности, увидят перед собой нас вместе с сирийским правительством», - заявил президент Турции. По его словам, попытки дестабилизировать Сирию обречены на неудачу.

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