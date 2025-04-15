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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Сначала мир в Украине, а потом – «экономическое партнерство» с Россией

заявили в Белом доме
22:50 324

Экономическое партнерство России и США возможно, но для этого необходимо сначала достичь прекращения огня в Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

«Есть стимул для России завершить эту войну. Возможно, это будет экономическое партнерство с США. Но мы должны сначала увидеть прекращение огня. И спецпосланник президента [Стивен] Уиткофф ясно дал это понять россиянам», — сказала она.

Так Ливитт ответила на вопрос о переговорах с российской стороной в ходе визита Уиткоффа в Россию на прошлой неделе. Она назвала разговор «продуктивным» и отметила, что как Уиткофф, так и президент США Дональд Трамп верят, «что Россия хочет завершить эту войну».

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