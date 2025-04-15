В Турции сильнейшие заморозки погубили урожай фруктов

«Из-за резкого похолодания в некоторых частях нашей страны наблюдались заморозки, снегопады и град. В некоторых местах термометры показывали минус 17 градусов. Рисков с точки зрения внутреннего продовольственного снабжения стратегически важной сельскохозяйственной продукцией, особенно зерновыми, бобовыми и масличными культурами, нет. Но из-за низких температур возникли проблемы с некоторыми видами фруктов. Различный ущерб нанесен абрикосам, винограду, яблокам, персикам и нектаринам», - заявил президент Турции, выступая после заседания кабинета министров.

Эрдоган добавил, что точные данные об ущербе от заморозков пока предоставить не может: «Ситуация окончательно прояснится после завершения работ по оценке ущерба. Министерство сельского и лесного хозяйства принимает необходимые меры и занимается оценкой», - сказал он.

Правительство, по его словам, «поддерживает фермеров и производителей всеми своими ресурсами и возможностями в эти трудные дни».