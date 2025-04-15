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Украинцы отомстили за Сумы

Трамп собрал совещание из-за Ирана

15 апреля 2025, 23:28 857

Президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по поводу переговоров по ядерной сделке с Ираном, сообщил Axios со ссылкой на источники.

На встрече присутствовали представители администрации, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику.

По данным Axios, в совещании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц, спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие высокопоставленные лица.

Стороны обсуждали позицию США по ядерной сделке в преддверии следующего раунда переговоров с Ираном, который состоится 19 апреля. Как пишет издание, Джей Ди Вэнс и Стивен Уиткофф считают, что США должны пойти по пути дипломатии и согласиться на некоторые компромиссы, чтобы заключить соглашение. Другие члены администрации, включая Марко Рубио и Майка Уолтца, «настроены весьма скептически и поддерживают максималистский подход к переговорам».

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что встреча прошла «в хорошем ключе», но он по-прежнему настроен пессимистично по поводу позиции Вашингтона. Дональд Трамп говорил, что, если «придется сделать что-то жесткое» в случае провала переговоров, США на это готовы.

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