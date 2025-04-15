Американский авианосец у берегов Йемена

Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла в район Аденского залива к югу от Йемена, сообщает The Associated Press, ссылаясь на снимки со спутника дистанционного зондирования Земли, который выполняет задачи на орбите в рамках программы Евросоюза Copernicus.

Авианосец, прибывший на днях на Ближний Восток, в настоящее время находится к северу от йеменского острова Сокотра в Аденском заливе. В состав группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер и три эсминца.

USS Carl Vinson был направлен Пентагоном на Ближний Восток для поддержки действий авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Harry Truman, которая давно несет боевое дежурство в центральной части Красного моря. В ее состав входят ракетный крейсер и три эсминца.

Палубная авиация USS Harry Truman почти круглосуточно наносит удары по военным объектам хуситов. К операциям уже подключились и истребители авианосца USS Carl Vinson.