Волна политического насилия в США

Обугленное пианино, сажа на стенах и потолке, сгоревшая мебель, разбитая посуда рядом со столом, у которого праздновали первый день Пасхальных торжеств - такой предстала комната в резиденции губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро.
В 2 часа ночи субботы его семью разбудила охрана дома. Губернатор и его родные не чувствовали запаха дыма, а в это время в южном крыле резиденции уже вовсю бушевал пожар. Люди были срочно эвакуированы, никто из них не пострадал.
Полиция довольно быстро пришла к выводу, что причиной пожара был умышленный поджог, а не проблема с электропроводкой или что-либо еще. Но ей не пришлось искать злоумышленника. 38–летний Коди Балмер сам пришел в полицейский участок города Харрисбурга и признался в совершенном преступлении.
Власти Пенсильвании скоро восстановили всю историю поджога. Камеры наблюдения зафиксировали, как Балмер проник через ограду на территорию резиденции губернатора, разбил окно в комнате, где стояло пианино, бросил в нее коктейль Молотова, затем проследовал в столовую и швырнул там другую бутылку с зажигательной смесью. На все у него ушло около одной минуты, а затем ему удалось беспрепятственно уйти через то же окно в сетке.
Когда на допросе его спросили, что он сделал бы, если бы наткнулся на Шапиро, тот ответил: «Я бы его избил молотком». Следователи пришли к выводу, что мотивом преступления была его глубокая ненависть к губернатору.
Балмеру были предъявлены обвинения в предумышленном покушении на убийство, краже со взломом и терроризме. Его арестовали без права выхода под залог. Полиция провела обыск в его доме, однако не нашла никаких данных о его принадлежности к какой-либо экстремистской группе.
Сам Джош Шапиро, заметно взволнованный, сказал, что он не знает, «представлял ли преступник какую-либо группу или партию», но заявил, что «это насилие стало слишком частым явлением в нашем обществе».
Шон Вествуд, профессор Dartmouth College, назвал поджог дома губернатора «самым серьезным инцидентом в цепи политического насилия» и сравнил его с двумя покушениями на Дональда Трампа.
«Никакое политическое насилие не может быть оправдано, особенно такое, какое предпринято против еврейской семьи в первую ночь Пасхи», - сказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Губернатор-демократ Пенсильвании Джош Шапиро очень популярен в своем штате. Во время избирательной кампании он был одним из кандидатов на пост вице-президента, который шел бы в команде Камалы Харрис. Тогда она выбрала другого напарника и, как считают многие политологи, совершила огромную ошибку. Если бы Харрис выбрала Шапиро, то с большой вероятностью она победила бы в ключевом штате Пенсильвания, а за ним пошли бы и другие неопределившиеся штаты.
Трамп неоднократно тыкал пальцем в Шапиро как в своего политического противника. Сейчас он никак не осудил преступление против губернатора, а, отвечая на вопросы репортеров утром в понедельник, лишь сказал, что это «отвратительная работа».
Эта «работа» была, однако, показателем того, насколько токсичной стала атмосфера в Америке, в которой политики попадают в группы повышенного риска. Сам Трамп, как известно, дважды избежал смерти во время избирательной кампании. В первый раз его спасло то, что он, выступая на митинге, в последнюю секунду склонил голову влево, и пуля снайпера едва коснулась его правого уха.
Но были и другие факты политического насилия. Группа экстремистов планировала похищение губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. До этого преступник проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и напал с молотком в руках на ее мужа. Вооруженный преступник атаковал конгрессменов-республиканцев во время игры в бейсбол, ранив одного из них — Стива Скалайза из Луизианы.
А в последнюю неделю Америку потрясло жуткое сообщение о том, что 17-летний подросток из Висконсина убил свою мать и отчима, чтобы получить деньги для покушения на Дональда Трампа. Haqqin.az вкратце сообщил об этом, но с каждым днем появляется все больше шокирующих подробностей происшедшего.
Автомобиль «Фольксваген», принадлежавший его отчиму, в котором находился Никита Касап, выходец из молдавской семьи, полиция остановила на одном из шоссе штата Канзас. В машине был обнаружен пистолет Smith & Wesson, который также принадлежал отчиму, четыре кредитные карты, разнообразные драгоценности, украденные у семьи, и 14 тысяч долларов наличными. То есть можно утверждать, что первую часть задуманного плана Касап «успешно» осуществил.
Из его объяснений выяснилось, что он планировал убить Трампа, чтобы дестабилизировать правительство США и «спасти белую расу». Во время обыска в его комнате был обнаружен манифест, прославляющий Гитлера, и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Полицейские нашли несколько сообщений на русском языке в ТикТоке и Телеграме. В судебных документах говорится, что он обсуждал со своими знакомыми одноклассниками план убийства родных тоже на русском. В вещах Касапа был найден также план убийства родителей, а также признание в принадлежности к неонацистскому движению.
У малого, конечно, полная каша в голове. Непонятно, например, почему он пытался обрушить свой гнев на Трампа, который как раз и защищает идеи «белого превосходства» и поддерживает экстремистские ультраправые группы.
И тем более нелепо звучит его намерение после убийства Трампа бежать... в Украину.
Касап находится в тюрьме в округе Уокешо, что в штате Висконсин, но он может выйти под залог в 1 миллион долларов.
Следователи, дающие объяснения по этому делу, а также по поджогу дома губернатора Шапиро, говорят, что не следует слишком остро реагировать на факты покушений на политической почве, мол, их не стало намного больше, чем десятилетие или два назад. Но американцев это не слишком успокаивает. Чего еще ждать в стране, где подросток, убив родителей, замышляет покушение на президента? Больная страна, и пути исцеления не слишком просматриваются.