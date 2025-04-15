Волна политического насилия в США

Обугленное пианино, сажа на стенах и потолке, сгоревшая мебель, разбитая посуда рядом со столом, у которого праздновали первый день Пасхальных торжеств - такой предстала комната в резиденции губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро. В 2 часа ночи субботы его семью разбудила охрана дома. Губернатор и его родные не чувствовали запаха дыма, а в это время в южном крыле резиденции уже вовсю бушевал пожар. Люди были срочно эвакуированы, никто из них не пострадал. Полиция довольно быстро пришла к выводу, что причиной пожара был умышленный поджог, а не проблема с электропроводкой или что-либо еще. Но ей не пришлось искать злоумышленника. 38–летний Коди Балмер сам пришел в полицейский участок города Харрисбурга и признался в совершенном преступлении.

Власти Пенсильвании скоро восстановили всю историю поджога. Камеры наблюдения зафиксировали, как Балмер проник через ограду на территорию резиденции губернатора, разбил окно в комнате, где стояло пианино, бросил в нее коктейль Молотова, затем проследовал в столовую и швырнул там другую бутылку с зажигательной смесью. На все у него ушло около одной минуты, а затем ему удалось беспрепятственно уйти через то же окно в сетке. Когда на допросе его спросили, что он сделал бы, если бы наткнулся на Шапиро, тот ответил: «Я бы его избил молотком». Следователи пришли к выводу, что мотивом преступления была его глубокая ненависть к губернатору. Балмеру были предъявлены обвинения в предумышленном покушении на убийство, краже со взломом и терроризме. Его арестовали без права выхода под залог. Полиция провела обыск в его доме, однако не нашла никаких данных о его принадлежности к какой-либо экстремистской группе.

Сам Джош Шапиро, заметно взволнованный, сказал, что он не знает, «представлял ли преступник какую-либо группу или партию», но заявил, что «это насилие стало слишком частым явлением в нашем обществе». Шон Вествуд, профессор Dartmouth College, назвал поджог дома губернатора «самым серьезным инцидентом в цепи политического насилия» и сравнил его с двумя покушениями на Дональда Трампа. «Никакое политическое насилие не может быть оправдано, особенно такое, какое предпринято против еврейской семьи в первую ночь Пасхи», - сказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Губернатор-демократ Пенсильвании Джош Шапиро очень популярен в своем штате. Во время избирательной кампании он был одним из кандидатов на пост вице-президента, который шел бы в команде Камалы Харрис. Тогда она выбрала другого напарника и, как считают многие политологи, совершила огромную ошибку. Если бы Харрис выбрала Шапиро, то с большой вероятностью она победила бы в ключевом штате Пенсильвания, а за ним пошли бы и другие неопределившиеся штаты. Трамп неоднократно тыкал пальцем в Шапиро как в своего политического противника. Сейчас он никак не осудил преступление против губернатора, а, отвечая на вопросы репортеров утром в понедельник, лишь сказал, что это «отвратительная работа».

Эта «работа» была, однако, показателем того, насколько токсичной стала атмосфера в Америке, в которой политики попадают в группы повышенного риска. Сам Трамп, как известно, дважды избежал смерти во время избирательной кампании. В первый раз его спасло то, что он, выступая на митинге, в последнюю секунду склонил голову влево, и пуля снайпера едва коснулась его правого уха. Но были и другие факты политического насилия. Группа экстремистов планировала похищение губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. До этого преступник проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и напал с молотком в руках на ее мужа. Вооруженный преступник атаковал конгрессменов-республиканцев во время игры в бейсбол, ранив одного из них — Стива Скалайза из Луизианы. А в последнюю неделю Америку потрясло жуткое сообщение о том, что 17-летний подросток из Висконсина убил свою мать и отчима, чтобы получить деньги для покушения на Дональда Трампа. Haqqin.az вкратце сообщил об этом, но с каждым днем появляется все больше шокирующих подробностей происшедшего.