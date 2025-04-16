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Сербию накажут, если Вучич поедет в Москву 9 мая

00:07 420

Сербия может лишиться права на членство в Европейском союзе, если президент Александар Вучич поедет на 9 мая в Москву.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Telegraph.

Ранее, 15 апреля, российские СМИ сообщали, что Вучич будет одним из иностранных политиков на параде 9 мая в Москве.

Европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в РФ будет нарушением критериев возможного членства Сербии в ЕС и поставит под угрозу европейские амбиции его страны.

«Мы должны убедиться, что они понимают, что за некоторые решения приходится платить. Следствием этого (возможного визита Вучича в Москву) является их невступление в Европейский союз. Россияне прилагают все усилия, чтобы привлечь людей к участию (в параде). Для нас это будет важной лакмусовой бумажкой. В основном мы смотрим на то, выступают ли они на нашей стороне или играют в другой команде», - сказал генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Глава евродипломатии Кайя Каллас ранее заявляла, что страны - члены ЕС столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.

Также известно, что украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 мая - в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад.

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