Сербию накажут, если Вучич поедет в Москву 9 мая

Сербия может лишиться права на членство в Европейском союзе, если президент Александар Вучич поедет на 9 мая в Москву.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Telegraph.

Ранее, 15 апреля, российские СМИ сообщали, что Вучич будет одним из иностранных политиков на параде 9 мая в Москве.