Освободит ли Эрдоган Оджалана?

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел первую за долгое время встречу с представителями прокурдской Демократической партии народов (ДЕМ). Это событие, по мнению аналитиков, может стать началом нового этапа в процессе разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК), а также сигнализирует о существенном изменении риторики и подхода Анкары к курдскому вопросу. Встреча прошла в президентской резиденции Бештепе и собрала ключевых фигур - депутатов ДЕМ Первин Булдан и Сыры Сюрейю Ондера, главу разведки MIT Ибрагима Калына и зампреда правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эфкана Алу. Последний участвовал в подписании Долмабахченской декларации в 2015 году, ознаменовавшей попытку политического диалога с курдскими силами. По мнению наблюдателей, сам факт встречи президента Турции означает преодоление символического и политического барьера: ранее, во время «процесса урегулирования» 2012–2015 годов, Эрдоган демонстративно дистанцировался от прямого контакта с представителями тогдашней НДП (предшественницы ДЕМ).

Разные сроки — единый посыл: РПК должна разоружиться Несмотря на осторожный оптимизм в комментариях со стороны партии ДЕМ, правительство не скрывает: затягивание процесса самороспуска РПК может иметь разрушительные последствия. Эфкан Ала отметил, что проволочки создают благоприятную почву для провокаций, и анонсировал «значительный шаг» в конце апреля. По информации из Анкары, этот сигнал адресован непосредственно Абдулле Оджалану, лидеру РПК, отбывающему пожизненное заключение на острове Имралы. Именно от него ждут одобрения на проведение съезда о роспуске организации — событие, которое может стать ключевым в урегулировании. Инициатор процесса Девлет Бахчели предложил провести съезд 4 мая в Малазгирте — месте, символически важном для турецкой истории. Однако руководство РПК, укрывающееся в горах Кандиль, настаивает: съезд должен возглавить лично Оджалан — пусть даже по видеосвязи. Это условие было впервые озвучено его племянником, депутатом ДЕМ, Омером Оджаланом. Однако тогда министр юстиции Йылмаз Тунч отклонил такую возможность.

Первин Булдан, представляя ДЕМ на конференции курдской диаспоры в Европе, выразила надежду, что разоружение РПК завершится уже в июне. Таким образом, на фоне правительственных прогнозов на апрель, а инициативы Бахчели — на май, вырисовывается общее политическое давление с трех сторон: «не затягивать» стало общей установкой. ДЕМ ищет поддержки в Европе Параллельно с переговорами внутри страны партия ДЕМ активизирует дипломатические усилия за рубежом. На конференции в Риме Первин Булдан обратилась к европейским странам с призывом поддержать процесс. Подобное заявление прозвучало вскоре после аналогичного обращения лидера Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля, обеспокоенного ситуацией вокруг арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Однако в случае с Булдан акцент иной: речь идет не только о политической поддержке, но и о попытке убедить европейские организации, в том числе симпатизирующие РПК, не саботировать процесс. Турецкое правительство, в свою очередь, настаивает на ликвидации структур РПК не только в Турции, но и в Ираке, Сирии, Иране и Европе.