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Украинцы отомстили за Сумы

Освободит ли Эрдоган Оджалана?

главный вопрос
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:16 447

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел первую за долгое время встречу с представителями прокурдской Демократической партии народов (ДЕМ). Это событие, по мнению аналитиков, может стать началом нового этапа в процессе разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК), а также сигнализирует о существенном изменении риторики и подхода Анкары к курдскому вопросу.

Встреча прошла в президентской резиденции Бештепе и собрала ключевых фигур - депутатов ДЕМ Первин Булдан и Сыры Сюрейю Ондера, главу разведки MIT Ибрагима Калына и зампреда правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эфкана Алу. Последний участвовал в подписании Долмабахченской декларации в 2015 году, ознаменовавшей попытку политического диалога с курдскими силами.

По мнению наблюдателей, сам факт встречи президента Турции означает преодоление символического и политического барьера: ранее, во время «процесса урегулирования» 2012–2015 годов, Эрдоган демонстративно дистанцировался от прямого контакта с представителями тогдашней НДП (предшественницы ДЕМ).

Впервые Эрдоган не стал дистанцироваться от переговоров с курдскими радикалами

Разные сроки — единый посыл: РПК должна разоружиться

Несмотря на осторожный оптимизм в комментариях со стороны партии ДЕМ, правительство не скрывает: затягивание процесса самороспуска РПК может иметь разрушительные последствия. Эфкан Ала отметил, что проволочки создают благоприятную почву для провокаций, и анонсировал «значительный шаг» в конце апреля.

По информации из Анкары, этот сигнал адресован непосредственно Абдулле Оджалану, лидеру РПК, отбывающему пожизненное заключение на острове Имралы. Именно от него ждут одобрения на проведение съезда о роспуске организации — событие, которое может стать ключевым в урегулировании.

Инициатор процесса Девлет Бахчели предложил провести съезд 4 мая в Малазгирте — месте, символически важном для турецкой истории. Однако руководство РПК, укрывающееся в горах Кандиль, настаивает: съезд должен возглавить лично Оджалан — пусть даже по видеосвязи. Это условие было впервые озвучено его племянником, депутатом ДЕМ, Омером Оджаланом. Однако тогда министр юстиции Йылмаз Тунч отклонил такую возможность.

РПК требует: Оджалан должен возглавить съезд

Первин Булдан, представляя ДЕМ на конференции курдской диаспоры в Европе, выразила надежду, что разоружение РПК завершится уже в июне. Таким образом, на фоне правительственных прогнозов на апрель, а инициативы Бахчели — на май, вырисовывается общее политическое давление с трех сторон: «не затягивать» стало общей установкой.

ДЕМ ищет поддержки в Европе

Параллельно с переговорами внутри страны партия ДЕМ активизирует дипломатические усилия за рубежом. На конференции в Риме Первин Булдан обратилась к европейским странам с призывом поддержать процесс. Подобное заявление прозвучало вскоре после аналогичного обращения лидера Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля, обеспокоенного ситуацией вокруг арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Однако в случае с Булдан акцент иной: речь идет не только о политической поддержке, но и о попытке убедить европейские организации, в том числе симпатизирующие РПК, не саботировать процесс. Турецкое правительство, в свою очередь, настаивает на ликвидации структур РПК не только в Турции, но и в Ираке, Сирии, Иране и Европе.

Что говорит Первин Булдан?

Примечательно, что в Риме Булдан впервые заявила, что завершение процесса может привести к «физическому освобождению Оджалана». В Анкаре же это высказывание расценили как политический маневр.

По данным источников haqqin.az, вопрос об освобождении лидера РПК в официальных переговорах не обсуждается. Более того, президент Эрдоган якобы прямо заявил, что освобождение Оджалана «полностью исключено».

Что дальше?

В ближайшее время ожидается встреча представителей ДЕМ с министром юстиции Йылмазом Тунчем. Источники не исключают, что на ней может быть затронут вопрос возможной конституционной поправки, которая позволит Эрдогану вновь баллотироваться в президенты. Однако главным вопросом остается судьба РПК.

Контакты между правительством и ДЕМ, которые еще недавно казались невозможными, сегодня приобретают рутинный характер. И это — наглядный показатель того, насколько серьезно официальная Анкара относится к перспективе окончательной ликвидации РПК. Даже если для этого потребуется лавировать между Бахчели, Оджаланом, Европой и электоральной базой внутри страны.

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