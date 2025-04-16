«Американский» кнут для Ирана

Президент США Дональд Трамп настроен на диалог с Ираном, он провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом на эту тему.

«Конечно, кампания максимального давления на Иран продолжается, но, как вы знаете, президент дал понять, что хочет видеть диалог и консультации с Ираном, при этом четко сформулировав свою установку на то, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие. Сегодня президент говорил с султаном Омана, который помог содействовать этим переговорам… поблагодарил его за организацию первой прямой встречи между Соединенными Штатами и Ираном и подчеркнул необходимость того, чтобы Иран прекратил свою ядерную программу путем переговоров», - отметила она.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что «сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка Трампа. Любое окончательное соглашение должно закладывать основу для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке - это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу обогащения ядерного топлива и создания оружия».

«Для всего мира крайне важна жесткая, справедливая и долговечная сделка, именно это президент Трамп попросил меня сделать», - добавил спецпосланник.

12 апреля в Омане состоялись переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял глава МИД Аббас Аракчи, США - Уиткофф. Как сообщили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны договорились продолжить консультации. Второй раунд переговоров пройдет 19 апреля.