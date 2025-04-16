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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области

00:41 198

Российские войска почти полностью выбили Силы обороны Украины из Курской области, заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

«Активность врага и на Курщине, и на Сумщине постоянная. Она присутствует. Если говорить о Курщине, то можно даже на карте увидеть, что они практически полностью вытеснили нас с ее территории. Там остались небольшой кусочек в районе КПП «Суджа», юго-восточнее населенного пункта Басовка и район Гуево, в частности леса, посадки, немного населенного пункта. Но враг практически занял этот населенный пункт, они там осуществляют активные штурмовые действия. Ситуация там достаточно сложная», – рассказал Погорелый в интервью «Украинскому радио».

Кроме того, сложной остается ситуация в Сумской области. Россияне осуществляют штурмовые действия по посадкам и полям через населенные пункты Журавка, Новенькое, Басовка.

Погорелый заявил, что россияне будут пытаться развивать успех на любом участке фронта, если будут иметь такую возможность, и Сумская область не исключение. Прежде всего армия РФ пытается перекрыть логистические пути – сейчас они под огневым контролем россиян.

«Конечно, они будут пытаться расширить зону контроля на территории Сумщины. Эта «серая» зона находится в активной фазе боевых действий. То есть враг постоянно перебрасывает туда свои силы, пытается закрепиться, накопиться и, скорее всего, они будут пытаться также образовывать какую-то буферную зону, пытаться взять под контроль».

По данным Генштаба ВСУ, на Курском направлении с начала суток произошло 11 боев.

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