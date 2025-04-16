Госдеп лишил Армению грантов

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает департамент государственной эффективности США (DOGE).

В публикации говорится, что глава Госдепартамента Марко Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь. Были отменены 139 бесполезных грантов на общую сумму $215 млн.

Будут сокращены гранты на различные программы в Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Кыргызстане, Ливии, Мавритании, Молдове, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке.

В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщила, что администрация президента США планирует сократить бюджет Госдепартамента почти в два раза. По ее данным, на деятельность Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) Белый дом предлагает выделить $28,4 млрд, что на $27 млрд, или 48%, меньше утвержденного Конгрессом на 2025 год финансирования.