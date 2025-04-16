Лига чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» вышли в полуфинал

Определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов.
«Барселона», несмотря на поражение в Дортмунде со счетом 1:3, обыграла «Боруссию» с общим счетом 5:3.
На 10-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини отправил мяч в собственные ворота. А на 76-й минуте Гирасси сделал хет-трик.
В полуфинале «Барса» встретится с победителем пары «Интер» - «Бавария».
А в Бирмингеме «Астон Вилла» дала бой «ПСЖ». После поражения в Париже со счетом 1:3 дома англичане выиграли 3:2. Но общий счет - 5:4 в пользу французов.
В сегодняшней игре уже на 11-й минуте правый защитник парижан Ашраф Хакими открыл счет. На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. На 55-й минуте точным ударом с дальнего расстояния счет в матче сравнял полузащитник хозяев Джон Макгинн. На 58-й минуте защитник «Виллы» Эзри Конса с передачи великолепно сыгравшего в том эпизоде Маркуса Рашфорда вывел команду вперед. Но восстановить равновесие в этом противостоянии бирмингемцам не удалось.
«ПСЖ» сыграет в полуфинале с победителем пары «Арсенал» — «Реал».