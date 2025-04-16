Лига чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» вышли в полуфинал

«Барселона», несмотря на поражение в Дортмунде со счетом 1:3, обыграла «Боруссию» с общим счетом 5:3.

На 10-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини отправил мяч в собственные ворота. А на 76-й минуте Гирасси сделал хет-трик.

В полуфинале «Барса» встретится с победителем пары «Интер» - «Бавария».

А в Бирмингеме «Астон Вилла» дала бой «ПСЖ». После поражения в Париже со счетом 1:3 дома англичане выиграли 3:2. Но общий счет - 5:4 в пользу французов.