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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Лига чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» вышли в полуфинал

ФОТО
Отдел спорта
01:10 442

Определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов.

«Барселона», несмотря на поражение в Дортмунде со счетом 1:3, обыграла «Боруссию» с общим счетом 5:3.

На 10-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини отправил мяч в собственные ворота. А на 76-й минуте Гирасси сделал хет-трик.

В полуфинале «Барса» встретится с победителем пары «Интер» - «Бавария».

А в Бирмингеме «Астон Вилла» дала бой «ПСЖ». После поражения в Париже со счетом 1:3 дома англичане выиграли 3:2. Но общий счет - 5:4 в пользу французов.

В сегодняшней игре уже на 11-й минуте правый защитник парижан Ашраф Хакими открыл счет. На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. На 55-й минуте точным ударом с дальнего расстояния счет в матче сравнял полузащитник хозяев Джон Макгинн. На 58-й минуте защитник «Виллы» Эзри Конса с передачи великолепно сыгравшего в том эпизоде Маркуса Рашфорда вывел команду вперед. Но восстановить равновесие в этом противостоянии бирмингемцам не удалось.

«ПСЖ» сыграет в полуфинале с победителем пары «Арсенал» — «Реал».

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