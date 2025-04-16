Фон дер Ляйен «нужен новый Евросоюз»

«Нам нужен другой, новый Европейский союз, который готов выйти в большой мир и играть очень активную роль в формировании этого нового мирового порядка, который грядет», - сказала фон дер Ляйен в интервью газете Die Zeit.

Необходимо обновление Европейского союза, чтобы он мог играть активную роль в формировании нового миропорядка, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС необходимо добиться дальнейшего прогресса в двух областях: «Развивать собственный оборонный потенциал и повышать собственную конкурентоспособность».

Говоря о тарифной политике США, фон дер Ляйен указала на важность развития отношений с другими партнерами. По ее словам, она проводит «бесчисленные» переговоры с главами государств и правительств.

Фон дер Ляйен также заметила, что Европа представляет собой «очень привлекательный» рынок для американских технологических компаний: «В Европе проживают 450 млн человек, которые, по сравнению с остальным миром, имеют высокий уровень жизни и свободное время. Это означает, что здесь, в Европе, наблюдается огромный оборот и огромные прибыли в сфере цифровых услуг. Ни одна компания не хочет потерять доступ к этому рынку».