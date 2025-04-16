Кто разбудил в Иране BLA?

Пакистан призвал Иран провести «всестороннее расследование» после того, как восемь пакистанских рабочих-мигрантов были убиты в минувшие выходные в иранской провинции Систан-Белуджистан. Исполнители этого теракта, направленного как против Ирана, так и против Пакистана, уже известны – это группировка пакистанских белуджей из «Армии освобождения Белуджистана» (BLA), взявшая на себя ответственность за террористическую атаку.

По сути, это первая атака данной группировки на территории Ирана, поскольку раньше она оперировала на пакистанских землях и была сосредоточена на нападениях в зоне «Китайско-пакистанского экономического коридора» и в районе порта Гвадар, являющегося своеобразной жемчужиной этого проекта. Это было не только их личным желанием, но и прямым указанием их кураторов и спонсоров из индийской разведки. Теперь в зону их операционной активности вошла и территория Ирана, что для спецслужб и Тегерана, и Исламабада стало неприятной неожиданностью. Причем для иранцев вдвойне, поскольку основные их усилия были направлены на группировку «Джейш аль-Адл», основу которой составляют белуджи, проживающие на иранской территории. Ирано-пакистанская граница в зоне проживания белуджских племен давно уже стала горячей точкой, где, образно выражаясь, «всякой твари по паре»: сепаратисты, наркоторговцы, контрабандисты и беглые преступники настолько тесно переплелись между собой в змеином клубке, что порой совершенно невозможно понять, где кончаются одни и начинаются другие. Дикая земля, иного определения не подобрать, где нет закона и прав тот, у кого стволов больше, да кто успеет выстрелить первым.

Иранские и пакистанские власти ничего с этим не могут поделать. Пытались, и неоднократно, сочетали в этих попытках и кнут, и пряник – то есть и армейские операции, и меры по оздоровлению здесь социально-экономической обстановки. Тотальная нищета в этом регионе просто ужасает. Тщетно. Единицы из местной молодежи уезжают отсюда на заработки, но только единицы, остальные остаются здесь и пополняют собой в качестве рядовых бойцов криминальные и откровенно террористические группировки. А верхушка белуджских племен, оставшаяся в племенном строе, не видит в этом ничего необычного. И считает, что все идет так, как заведено от начала времен – и это естественный ход вещей, менять который не стоит. В январе 2024 года Иран и Пакистан обменялись ударами в приграничной зоне. Причем, что примечательно, обе стороны утверждали, что целями этих ударов являлись боевики белуджских группировок. На какое-то время ситуация поутихла, конфликта между Тегераном и Исламабадом удалось избежать, и сторонам даже удалось договориться о совместных действиях против враждебных им группировок.