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Украинцы отомстили за Сумы
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Украинцы отомстили за Сумы

Партия Саакашвили превратится в «движение сопротивления»

01:43 188

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремное заключение, анонсировал трансформацию созданного им «Единого национального движения».

Саакашвили написал в соцсетях, что ЕНД должно «трансформироваться из классической политической партии в движение сопротивления» в условиях, когда действующая власть планирует запрет ЕНД.

«Факт упрям — их главная цель я и «Национальное движение» как создатели современного грузинского государства и успеха всемирного масштаба. Они планируют запрет партии и мое уничтожение», - пишет Саакашвили.

Среди нововведений для реформы ЕНД — увеличение роли избирателей в процессе принятия решений внутри партии. «Мы всегда были новаторами в Грузии, и сейчас я предлагаю ввести совершенно новый способ принятия решений — все ключевые вопросы должны решаться электронным голосованием», — объявил Саакашвили. По задумке Саакашвили, с помощью новой системы должны приниматься решения о формах протестов, участии в выборах, формировании избирательных списков, создании альянсов с другими партиями, а также по кадровым вопросам внутри ЕНД.

Правящая «Грузинская мечта» собирается подать в Конституционный суд требование запретить ЕНД и вообще «все коллективное Национальное движение».

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