SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае

Детали переговоров в Дубае не раскрываются, но известно, что переговоры в Дубае стали для Натика Мустафаева первыми в статусе нового руководителя торгового дома SOCAR.

«Кредиты на торговое финансирование, которые берет структура SOCAR Trading, как правило, носят краткосрочный характер, по выгодным процентным ставкам и покрываются быстро, сразу же после реализации той или иной продукции», — пояснил haqqin.az один из экспертов в сфере нефтебизнеса.

Следует отметить высокую деловую репутацию компании SOCAR Trading, имеющей деловые отношения с более чем сорока банками в Европе, Азии и США.

С учетом новых требований для европейских банков, такие партнеры SOCAR Trading, как ING Group, Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank), Societe Generale, могут выдавать кредиты на операции по обеспечению энергетической безопасности и энергетического перехода. Но в целом ведущие банки Европы уже к 2040 году планируют полностью прекратить финансирование проектов, связанных с разработкой и добычей ископаемых видов топлива.

Отметим, что в числе тесных партнеров, кредитующих операции SOCAR Trading, такие банки, как Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, First Abu Dhabi Bank, Akbank, National Вank of Fujairah, Borak, Erste Group, а также ряд крупных банков США.

Отметим также, что с 2022 года компания SOCAR Trading торгует квотами на выбросы углерода, а одна из ее структур, Paper Trading Desk, реализует по всему миру стратегию хеджирования по углеводородам и их производным.