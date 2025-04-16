USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Таня едет в Баку за нефтью и газом

из-за бугра
Ламия Исаева, собкор
01:50 506

Перспективы развития энергетических связей и торгового сотрудничества будут обсуждены 17 апреля в Баку в рамках визита вице-премьера правительства Словении, министра иностранных дел Тани Файон.

Об этом сообщают словенские СМИ.

В рамках визита намечено первое заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией, также пройдет бизнес-форум, организуемый Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и соответствующим ведомством Словении по перспективам сотрудничества IT-компаний, строительных и фармацевтических компаний и других профильных структур.

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 30,08 млн долларов, что на 24,47% меньше 2023 года, и поэтому страны настроены на развитие новых сфер сотрудничества.

Таня Файон

Как стало известно haqqin.az, среди важных тем переговоров Файон в Баку — вопрос возобновления поставок в Словению газа от SOCAR, расширение нефтяных поставок и налаживание сотрудничества с Petrol d.d., поставки метанола из Азербайджана (SOCAR Methanol) и обсуждение идей по проектам ВИЭ.

Напомним, что 4 апреля в Баку между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством окружающей среды, климата и энергетики Словении был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Словения в августе 2024 года через компанию Geoplin впервые приобрела азербайджанский газ на основании подписанного 17 июля 2024 года Меморандума с SOCAR. Газ был доставлен с территории Италии.

Словения заинтересована в покупке 300 млн кубометров азербайджанского газа в год, что позволяет ей диверсифицировать источники закупок «голубого топлива». 

Среди источников газа для Словении — СПГ из Алжира и других стран, который Словения получает благодаря связям с Италией.

Словения также входит в европейскую газотранспортную инициативу «Вертикальный газовый коридор».

По хуситам ударят с земли
По хуситам ударят с земли что Эмираты предлагают Вашингтону?
02:26 3
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача объектив haqqin.az
02:14 112
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема
01:34 622
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
15 апреля 2025, 19:24 11170
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
01:59 279
Таня едет в Баку за нефтью и газом
Таня едет в Баку за нефтью и газом из-за бугра
01:50 507
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае наша информация
01:43 339
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос
00:16 1064
Волна политического насилия в США
Волна политического насилия в США горячая тема
15 апреля 2025, 23:56 1492
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
00:41 1058
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
15 апреля 2025, 22:08 2827

ЭТО ВАЖНО

По хуситам ударят с земли
По хуситам ударят с земли что Эмираты предлагают Вашингтону?
02:26 3
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача объектив haqqin.az
02:14 112
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема
01:34 622
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
15 апреля 2025, 19:24 11170
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
01:59 279
Таня едет в Баку за нефтью и газом
Таня едет в Баку за нефтью и газом из-за бугра
01:50 507
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае наша информация
01:43 339
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос
00:16 1064
Волна политического насилия в США
Волна политического насилия в США горячая тема
15 апреля 2025, 23:56 1492
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
00:41 1058
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
15 апреля 2025, 22:08 2827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться