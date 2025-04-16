Таня едет в Баку за нефтью и газом

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 30,08 млн долларов, что на 24,47% меньше 2023 года, и поэтому страны настроены на развитие новых сфер сотрудничества.

В рамках визита намечено первое заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией, также пройдет бизнес-форум, организуемый Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и соответствующим ведомством Словении по перспективам сотрудничества IT-компаний, строительных и фармацевтических компаний и других профильных структур.

Перспективы развития энергетических связей и торгового сотрудничества будут обсуждены 17 апреля в Баку в рамках визита вице-премьера правительства Словении, министра иностранных дел Тани Файон.

Как стало известно haqqin.az, среди важных тем переговоров Файон в Баку — вопрос возобновления поставок в Словению газа от SOCAR, расширение нефтяных поставок и налаживание сотрудничества с Petrol d.d., поставки метанола из Азербайджана (SOCAR Methanol) и обсуждение идей по проектам ВИЭ.

Напомним, что 4 апреля в Баку между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством окружающей среды, климата и энергетики Словении был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Словения в августе 2024 года через компанию Geoplin впервые приобрела азербайджанский газ на основании подписанного 17 июля 2024 года Меморандума с SOCAR. Газ был доставлен с территории Италии.

Словения заинтересована в покупке 300 млн кубометров азербайджанского газа в год, что позволяет ей диверсифицировать источники закупок «голубого топлива».

Среди источников газа для Словении — СПГ из Алжира и других стран, который Словения получает благодаря связям с Италией.

Словения также входит в европейскую газотранспортную инициативу «Вертикальный газовый коридор».