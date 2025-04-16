Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран

Соединенные Штаты перебросили в последние дни в Израиль тяжелые бомбы типа MK-84 и другое вооружение, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что оружие предназначено как для продолжения боевых действий в Газе, так и для подготовки к возможному удару по Ирану совместно с США, если переговоры с Ираном по ядерному соглашению провалятся.

На базу ВВС Неватим на юге Израиля прибыли десятки рейсов тяжелых американских военно-транспортных самолетов Boeing C-17. На борту находилось вооружение, доставленное с баз США по всему миру.

Поставки тяжелых бомб ранее были заморожены администрацией Джо Байдена, но позже Дональд Трамп снял ограничения.