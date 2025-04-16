Честные должны умереть

В 1969 году советский писатель-фантаст Иван Ефремов, предвидя грядущую эпоху, написал американскому биологу Эверетту Олсону: «Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде технической монокультуры…» И катастрофа не заставила себя ждать. Спустя два десятилетия «перестройка» сотрясла весь мир, и трещины пошли не только по Советскому Союзу — подломилась вера в будущее как в пространство надежды. С тех пор даже самые стойкие оптимисты вынуждены признать очевидное: мир, охваченный лихорадкой прогресса, утратил способность к исцелению.

Ефремов видел суть ясно: распад цивилизаций начинается не с экономических кризисов, а с деградации нравственности. Там, где исчезает мораль, не нужны внешние враги, ведь разрушение приходит изнутри. Мир выбрал не путь ефремовской «Туманности Андромеды», а маршрут по картам антиутопий. То, что сегодня называют реальностью, куда точнее описано у Эдуардо Галеано: «Мы живем в мире, где похороны важнее покойного, свадьба важнее любви, а внешность — важнее разума…» Победили не Джордж Оруэлл с его «1984» и не Олдос Хаксли, написавший роман «О дивный новый мир», победила их комбинация. Нил Постман однажды заметил, что выбор не стоял между двумя дорогами, поскольку мы пошли по обеим. Оруэлл боялся цензуры, а Хаксли был уверен, что книги просто станут не нужны. Первый предсказывал контроль через страх, второй — через удовольствие. Один предрекал дефицит информации, другой — ее обвальное перенасыщение. В итоге оказалось, что работает и то, и другое.

Их общий диагноз: нас погубит не внешнее зло, а собственные желания. Оруэлл страшился того, что нас уничтожит ненависть, а Хаксли предрекал, что нас убьет любовь. И оба были правы! Но главная трагедия — не в ошибке, а в безразличии. Курт Воннегут в «Синей бороде» подмечал: «Великая депрессия продолжалась... прямо как сейчас. Единственное, что изменилось — теперь ее можно скрыть телевидением. Телевидение сможет скрыть даже Третью мировую». Информационный шум заглушил саму суть. Люди утратили не факты — ориентиры. Студент, уверенный, что Сталин жил в XVIII веке, не просто неуч. Он — симптом. Беда не в незнании даты, а в отсутствии представления о контексте. Для него Пифагор — это сценарист «Шрека», а Гомер — блогер с платформы TikTok.