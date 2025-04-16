Честные должны умереть

В 1969 году советский писатель-фантаст Иван Ефремов, предвидя грядущую эпоху, написал американскому биологу Эверетту Олсону:
«Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде технической монокультуры…»
И катастрофа не заставила себя ждать. Спустя два десятилетия «перестройка» сотрясла весь мир, и трещины пошли не только по Советскому Союзу — подломилась вера в будущее как в пространство надежды. С тех пор даже самые стойкие оптимисты вынуждены признать очевидное: мир, охваченный лихорадкой прогресса, утратил способность к исцелению.
Ефремов видел суть ясно: распад цивилизаций начинается не с экономических кризисов, а с деградации нравственности. Там, где исчезает мораль, не нужны внешние враги, ведь разрушение приходит изнутри.
Мир выбрал не путь ефремовской «Туманности Андромеды», а маршрут по картам антиутопий. То, что сегодня называют реальностью, куда точнее описано у Эдуардо Галеано: «Мы живем в мире, где похороны важнее покойного, свадьба важнее любви, а внешность — важнее разума…»
Победили не Джордж Оруэлл с его «1984» и не Олдос Хаксли, написавший роман «О дивный новый мир», победила их комбинация. Нил Постман однажды заметил, что выбор не стоял между двумя дорогами, поскольку мы пошли по обеим.
Оруэлл боялся цензуры, а Хаксли был уверен, что книги просто станут не нужны. Первый предсказывал контроль через страх, второй — через удовольствие. Один предрекал дефицит информации, другой — ее обвальное перенасыщение. В итоге оказалось, что работает и то, и другое.
Их общий диагноз: нас погубит не внешнее зло, а собственные желания. Оруэлл страшился того, что нас уничтожит ненависть, а Хаксли предрекал, что нас убьет любовь.
И оба были правы!
Но главная трагедия — не в ошибке, а в безразличии. Курт Воннегут в «Синей бороде» подмечал: «Великая депрессия продолжалась... прямо как сейчас. Единственное, что изменилось — теперь ее можно скрыть телевидением. Телевидение сможет скрыть даже Третью мировую».
Информационный шум заглушил саму суть. Люди утратили не факты — ориентиры. Студент, уверенный, что Сталин жил в XVIII веке, не просто неуч. Он — симптом. Беда не в незнании даты, а в отсутствии представления о контексте. Для него Пифагор — это сценарист «Шрека», а Гомер — блогер с платформы TikTok.
Но даже в этом мраке есть свет. Депрессия невозможна без осознания, которого как раз и нет. Мир не чувствует своей болезни, но это не значит, что он не может выздороветь. Даже если глобальная культура захлебнется в пошлости и инфантилизме, даже если искусство заменят форматы, рассчитанные на 15 секунд внимания, все равно останутся те, кто держит линию обороны. Те, кто, как герои Брэдбери, запомнит книги наизусть.
Кто будет передавать Слово, как эстафету.
Кто поймет, что из всех утрат самая опасная — это потеря смысла.
Ницше в романе «Так говорил Заратустра» писал об ушах, «готовых слушать». Такие уши будут всегда. Пусть их мало, но они слышат. А значит — надежда есть.
Пока остаются Камю, Бергман, Григ, Веласкес, Слово живо.
А пока Слово живо, цивилизация не мертва.