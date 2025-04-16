Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача

Хан Юнис (Палестина). Палестинский ребенок Усама Камаль Аль Ракаб страдает от недоедания. Со 2 марта Израиль закрыл погранпереходы в секторе Газа для грузовиков с гуманитарной помощью

Целле (Германия). Бывшая активистка Леворадикальной РАФ (Фракция Красной Армии) Даниэла Клетт (в центре) на скамье подсудимых по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство. 66-летняя Клетт была последним членом РАФ, которая оставалась на свободе

Нампа (США). Сенатор-социалист Берни Сандерс выступает на митинге в рамках Fight Oligarchy Tour («Тур по борьбе с олигархией»)

Афины (Греция). Забастовка водителей такси. Они выступают против ограничений, касающихся использования автобусных полос

Багдад (Ирак). На Ирак обрушилась песчаная буря. Тысячи людей пострадали от удушья

Дакка (Бангладеш). Празднование Бенгальского Нового года