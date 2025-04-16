USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:14 118

Хан Юнис (Палестина). Палестинский ребенок Усама Камаль Аль Ракаб страдает от недоедания. Со 2 марта Израиль закрыл погранпереходы в секторе Газа для грузовиков с гуманитарной помощью

Целле (Германия). Бывшая активистка Леворадикальной РАФ (Фракция Красной Армии) Даниэла Клетт (в центре) на скамье подсудимых по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство. 66-летняя Клетт была последним членом РАФ, которая оставалась на свободе

Нампа (США). Сенатор-социалист Берни Сандерс выступает на митинге в рамках Fight Oligarchy Tour («Тур по борьбе с олигархией»)

Афины (Греция). Забастовка водителей такси. Они выступают против ограничений, касающихся использования автобусных полос

Багдад (Ирак). На Ирак обрушилась песчаная буря. Тысячи людей пострадали от удушья

Дакка (Бангладеш). Празднование Бенгальского Нового года

Иерусалим (Израиль). Молитва у Стены плача в период празднования Песаха

По хуситам ударят с земли
По хуситам ударят с земли что Эмираты предлагают Вашингтону?
02:26 9
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача объектив haqqin.az
02:14 119
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема
01:34 623
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
15 апреля 2025, 19:24 11171
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
01:59 282
Таня едет в Баку за нефтью и газом
Таня едет в Баку за нефтью и газом из-за бугра
01:50 510
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае наша информация
01:43 339
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос
00:16 1066
Волна политического насилия в США
Волна политического насилия в США горячая тема
15 апреля 2025, 23:56 1493
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
00:41 1058
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
15 апреля 2025, 22:08 2827

ЭТО ВАЖНО

По хуситам ударят с земли
По хуситам ударят с земли что Эмираты предлагают Вашингтону?
02:26 9
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача объектив haqqin.az
02:14 119
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема
01:34 623
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
15 апреля 2025, 19:24 11171
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
01:59 282
Таня едет в Баку за нефтью и газом
Таня едет в Баку за нефтью и газом из-за бугра
01:50 510
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае наша информация
01:43 339
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос
00:16 1066
Волна политического насилия в США
Волна политического насилия в США горячая тема
15 апреля 2025, 23:56 1493
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
Русские почти полностью выбили украинцев из Курской области
00:41 1058
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
Комиссар Кубилюс строит оборону Европы с Арменией?
15 апреля 2025, 22:08 2827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться