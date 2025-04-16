По хуситам ударят с земли

Ракетно-бомбовые удары по военной инфраструктуре хуситов сильно пошатнули их оборонительные возможности, и этим обстоятельством хотят воспользоваться йеменские правительственные войска. Ожидается крупное наступление, которое ставит своей целью отрезать хуситов от побережья и тем самым лишить их возможности создавать угрозу судоходству в Красном море и получать помощь от Ирана. Об имеющихся планах из своих источников узнала TheWallStreetJournal.

С 15 марта корабли и самолеты США нанеси 350 ракетно-бомбовых ударов по базам, складам и системам вооружения группировки «Ансар Алла», которая контролирует около 40% территории Йемена и при этом терроризирует весь регион, добивая ракетами до Израиля. Хуситы пообещали не прекращать обстрелы Израиля, торговых судов и военных кораблей коалиции Запада в Красном море, пока продолжается война в секторе Газа. В ответ Дональд Трамп пообещал «полностью уничтожить» проиранскую группировку и отдал соответствующий приказ, обсуждение которого высшими американскими чиновниками в мессенджере Signal стало достоянием всего мира. Между тем удары по Израилю продолжаются, регулярным атакам подвергается американский авианосец Harry Truman и сопровождающая его корабельная группировка. Без наземной операции урезонить раздухарившихся борцов с «сионизмом и американским империализмом» сложно. С соответствующим планом к американским властям недавно обратились Объединенные Арабские Эмираты, с 2014 года, с начала гражданской войны в Йемене, поддерживающие правительственные силы. Непосредственно с враждебными хуситам группировками работают американские контрактники из частных военных компаний, собственно американские войска в наземной части операции участия принимать не будут. Да и в целом пока решение о поддержке операции Вашингтоном не принято, более того, там в последнее время склоняются к необходимости сворачивать воздушные удары: до чего дотянулись, то разбомбили, остальное надежно спрятано в горах. Но если США и подключатся, то именно в части авиационной поддержки наступления йеменских правительственных сил.