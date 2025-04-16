Миссия французской разведки провалена

Накануне Алжир приказал 12 сотрудникам посольства Франции покинуть страну в течение 48 часов, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. А начиналось все как-то даже буднично. Есть такой «инфлюенсер», совершенно непонятная профессия, алжирец Амир Бухор, известный также известный как «Амир ДЗ». Убежденный противник алжирских властей, выехавший из страны еще в 2016 году, а 2023 получивший политическое убежище во Франции. Так вот в апреле прошлого года его…похитили. Причем – как-то странно, поскольку и суток не прошло, как он оказался дома, целый и невредимый. И сразу заявил, что его похитили - угадайте кто? Да само собой, агенты алжирской разведки. И тут же отпустили, при том, что в отношении этого «инфлюенсера» выдано девять международных ордеров на арест по обвинению в мошенничестве и террористических преступлениях.

Основываясь на его показаниях, французская полиция задержала алжирского консульского агента и еще двух человек. В ответ Алжир приказал 12 сотрудникам посольства Франции покинуть территорию страны в течение 48 часов, а заодно и выдать Бухора. Что вызвало возмущение официального Парижа, дескать, а нас-то за что. Вроде, как и не слишком сенсационная история, и вряд ли стоило о ней писать, но здесь важно вот что: в реальности отношения между Парижем и Алжиром обострились в июле прошлого года, когда Франция признала суверенитет Марокко над спорной Западной Сахарой, где Алжир долгое время поддерживал выступающий за независимость Фронт ПОЛИСАРИО. Скандал разразился именно после этого. И для его урегулирования в январе нынешнего года Эммануэль Макрон в срочном порядке отправил в Алжир своего личного друга, главу французской разведки, DGSE, Николя Лернера – разруливать конфликт. Блестящий выбор, нечего сказать, особенно если учесть, что в конце 2024 года алжирская разведка опубликовала данные о том, что французы из DGSE вели вербовку бывших алжирских террористов для дестабилизации ситуации в Алжире.

Стоит ли удивляться, что миссия Лернера оказалась провалена. А вскоре последовал еще один удар для Парижа: президент специализированного совета «полевых культур» FranceAgriMer Бенуа Пьерман заявил, что алжирский рынок зерна для Франции закрыт. «А ведь не так давно наш средиземноморский сосед был предпочтительным местом для экспорта трехцветных золотых зерен, когда алжирские мукомолы перемалывали больше французской пшеницы, чем их коллеги во Франции. Совсем недавно, в 2017 году 53% объёмов пшеницы во Франции, проданной за пределами Европейского Союза, было отправлено в Алжир. В 2023 и 2024 годах этот показатель увеличился до 18%.... А что теперь?» - сокрушался он в интервью Le Monde. Кроме прекращения закупок французского зерна, Алжир также приостановил несколько экономических проектов с французскими компаниями, включая построенный компанией Renault автозавод в Оране. «С 2020 года Renault сталкивается с растущими трудностями в Алжире, рынке, на котором французский производитель смог зарекомендовать себя более 20 лет. Завод Оран, открытый в 2014 году с инвестициями в 50 миллионов евро, закрыт с 2020 года, а растущая дипломатическая напряженность между Францией и Алжиром может ускорить его окончательный уход к 2025 году. Если Renault до сих пор надеялась на возобновление своей деятельности, тот нынешняя ситуация может означать конец ее алжирской авантюры», – пишет портал Algerie360.