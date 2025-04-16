США отказались осудить убийство мирных украинцев

Телекомпания CNN вслед за агентством Bloomberg сообщает, что США отказались подписать заявление «Большой семерки» по Украине. CNN ссылается на высокопоставленного представителя правительства Канады, которая сейчас председательствует в G7.

«В данный момент мы не придаем этому слишком большого значения, но это правда, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7», — сказал он.

По данным Bloomberg, администрация Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по городу Сумы, который был нанесен в воскресенье, так как «работает над сохранением пространства для мирных переговоров».

Белый дом эти сообщения официально не комментирует.