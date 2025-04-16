Преподавателям из Канады опасно находиться в США

Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации.

"Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в информационном письме на сайте CAUT.

Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат её политике, а также трансгендерным путешественникам.