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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Преподавателям из Канады опасно находиться в США

03:13 230

Канадская ассоциация университетских преподавателей (CAUT) настоятельно рекомендовала своим членам воздержаться от поездок в США без крайней необходимости, следует из заявления организации.

"Учитывая быстро меняющийся политический ландшафт в Соединенных Штатах и сообщения о лицах, сталкивающихся с трудностями при пересечении границы, CAUT настоятельно рекомендует преподавательскому составу выезжать в США только в случае крайней необходимости," – говорится в информационном письме на сайте CAUT.

Кроме того, особую осторожность советуют уделять тем, кто критикует американскую администрацию или чьи исследования противоречат её политике, а также трансгендерным путешественникам.

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