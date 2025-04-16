Рубль превращается в самую доходную валюту

С начала года российский рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.
"В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов", - сказала экономист T-Investments Софья Донец.
Как отмечает руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко, заметная оттепель в отношениях между Россией и США также сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты для инвесторов. "На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля", - сказал Луцко, подчеркнув, что факторы, поддерживающие рубль, вероятно, сохранятся в дальнейшей перспективе.
По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении за январь - март курс вырос на 19,2%.