Рубль превращается в самую доходную валюту

С начала года российский рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.

"В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов", - сказала экономист T-Investments Софья Донец.