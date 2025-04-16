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Украинцы отомстили за Сумы
Новость дня
Украинцы отомстили за Сумы

Россия наносит ракетные удары по Одессе

03:23 264

Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по Одессе. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В городе слышны сильные взрывы.

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ЭТО ВАЖНО

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15 апреля 2025, 22:08 3070
По хуситам ударят с земли
По хуситам ударят с земли что Эмираты предлагают Вашингтону?
02:26 421
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача
Камаль страдает от недоедания, а евреи молятся у Стены плача объектив haqqin.az
02:14 567
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема
01:34 1147
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
15 апреля 2025, 19:24 11521
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
Америка перебрасывает в Израиль оружие. Для атаки на Иран
01:59 644
Таня едет в Баку за нефтью и газом
Таня едет в Баку за нефтью и газом из-за бугра
01:50 1151
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае
SOCAR Trading ищет кредиты в Дубае наша информация
01:43 657
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос
00:16 1355
Волна политического насилия в США
Волна политического насилия в США горячая тема
15 апреля 2025, 23:56 1766
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