Россия наносит ракетные удары по Одессе

Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по Одессе. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В городе слышны сильные взрывы.
Российские вооруженные силы наносят ракетные удары по Одессе. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В городе слышны сильные взрывы.
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