Баку во власти стихии

В Сураханском районе в посёлках Зых и Говсаны основные дороги затоплены водой. Под мостом направлении Говсаны скопилась вода, из-за чего движение остановлено. В посёлке Бина затоплены дороги, дворы домов без канализации, подвалы и даже первые этажи домов. Из Сумгаита в направлении поселка Сарай машины застряли на дорогах. В посёлке Бина улицы и дома затоплены, жители рассказывают, что не могут выйти на улицу. В Гюнешли отключена вода, в Зыхе — электричество. Торговый центр «Садарак» также затоплен. Несколько магазинов оказались под водой. Продавцы сообщили, что это не первый подобный случай. Из-за погодных условий посещаемость школ частично снизилась. Государственное агентство по дошкольному и общему образованию сообщило о создании совместно с соответствующими структурами рабочей группы для решения проблем, связанных с погодными условиями, и принимаются меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса. pic.twitter.com/jxyTk0DC4X — Newsfeed (@Newsfeed883920) April 16, 2025

*** 10:18 В Баку и на Апшеронском полуострове продолжаются сильный северо-западный ветер и ливневые дожди. Высота волн в море достигает 3 метров. Согласно информации автоматической метеостанции в Гобустане, с 00:10 в этом районе начался сильный дождь, в результате которого выпало 33 мм осадков, что составляет 66% месячной нормы и считается опасным гидрометеорологическим явлением. В горных районах – Дашкесане, Грызе (Губа), Хыналыге и Кедабеке – наблюдаются снегопады. Интенсивные дожди и сильный ветер привели к ряду проблем в Баку. На некоторых улицах и проспектах зафиксированы перебои с электроснабжением, а также сбои в работе светофоров по техническим причинам. По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), со вчерашнего дня проводятся операции по устранению последствий, вызванных дождями. В рамках этих мер с затопленных территорий были эвакуированы 20 граждан, включая 3 детей. Службы Государственной противопожарной охраны, Специального рискового спасения, войска гражданской обороны и Бакинский региональный центр МЧС продолжают беспрерывную работу по откачке воды, эвакуации граждан и обеспечению мер безопасности. Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, владельцам транспортных средств и к пешеходам в связи с наблюдаемой на территории Азербайджана ненастной погодой. Ведомство призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и строго соблюдать правила безопасности. Из-за ливня затопило Багировский мост. На территорию прибыли силы МЧС. Руководитель сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Омар Хыдыров сообщил, что сотрудники Центра работают в усиленном режиме для оперативного устранения проблем с функционированием светофоров. Водителей просят до восстановления работы светофоров соблюдать требования дорожных знаков и правила проезда нерегулируемых перекрестков. Из-за скопления дождевых вод движение транспорта ограничено на следующих участках: в Низаминском районе, на проспекте Гейдара Алиева, в тоннеле «Багирова» в направлении центра;

на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли;

на шоссе Аэропорта, вблизи аэропорта в направлении центра. Сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Соответствующие структуры продолжают интенсивную работу по устранению проблем. pic.twitter.com/CfGZlvcIjg — Newsfeed (@Newsfeed883920) April 16, 2025

* * * 08:39 Дожди, начавшиеся с полуночи на территории Азербайджана, перешли в сильные ливни, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба. В Баку в настоящее время наблюдается сильный ливень, который сопровождается порывистым ветром. В Центре интеллектуального управления транспортом МВД сообщили, что в Баку на некоторых дорогах введены ограничения из-за затруднения движения транспорта на фоне ливневых дождей. Согласно информации, в Низаминском районе на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра введено ограничение движения транспорта из-за скопления сточных вод в туннеле под Багировским мостом. Центр уже проинформировал о проблеме профильные ведомства. Кроме того, сообщается, что ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицей Ахмеда Раджабли, на Аэропортовском шоссе, в направлении центра около аэропорта. В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщили, что соответствующие структуры привлечены к устранению последствий, вызванных проливными дождями. Отмечается, что ряд территорий в Баку, Гяндже и Хырдалане затопило сточными водами. Сотрудники МЧС привлечены к откачке и отводу воды с затопленных участков, а также эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, и проведению других необходимых мер безопасности. Силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра продолжают оперативные мероприятия для устранения последствий непогоды.