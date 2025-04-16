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Баку во власти стихии

видео; обновлено 11:13
Ульвия Худиева
11:13 4840

В Сураханском районе в посёлках Зых и Говсаны основные дороги затоплены водой. Под мостом направлении Говсаны скопилась вода, из-за чего движение остановлено. В посёлке Бина затоплены дороги, дворы домов без канализации, подвалы и даже первые этажи домов.

Из Сумгаита в направлении поселка Сарай машины застряли на дорогах. В посёлке Бина улицы и дома затоплены, жители рассказывают, что не могут выйти на улицу. В Гюнешли отключена вода, в Зыхе — электричество.

Торговый центр «Садарак» также затоплен. Несколько магазинов оказались под водой. Продавцы сообщили, что это не первый подобный случай.

Из-за погодных условий посещаемость школ частично снизилась.

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию сообщило о создании совместно с соответствующими структурами рабочей группы для решения проблем, связанных с погодными условиями, и принимаются меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса.

*** 10:18

В Баку и на Апшеронском полуострове продолжаются сильный северо-западный ветер и ливневые дожди. Высота волн в море достигает 3 метров. Согласно информации автоматической метеостанции в Гобустане, с 00:10 в этом районе начался сильный дождь, в результате которого выпало 33 мм осадков, что составляет 66% месячной нормы и считается опасным гидрометеорологическим явлением. В горных районах – Дашкесане, Грызе (Губа), Хыналыге и Кедабеке – наблюдаются снегопады.

Интенсивные дожди и сильный ветер привели к ряду проблем в Баку. На некоторых улицах и проспектах зафиксированы перебои с электроснабжением, а также сбои в работе светофоров по техническим причинам.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), со вчерашнего дня проводятся операции по устранению последствий, вызванных дождями. В рамках этих мер с затопленных территорий были эвакуированы 20 граждан, включая 3 детей. Службы Государственной противопожарной охраны, Специального рискового спасения, войска гражданской обороны и Бакинский региональный центр МЧС продолжают беспрерывную работу по откачке воды, эвакуации граждан и обеспечению мер безопасности.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, владельцам транспортных средств и к пешеходам в связи с наблюдаемой на территории Азербайджана ненастной погодой. Ведомство призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и строго соблюдать правила безопасности.

Из-за ливня затопило Багировский мост. На территорию прибыли силы МЧС.

Руководитель сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Омар Хыдыров сообщил, что сотрудники Центра работают в усиленном режиме для оперативного устранения проблем с функционированием светофоров. Водителей просят до восстановления работы светофоров соблюдать требования дорожных знаков и правила проезда нерегулируемых перекрестков.

Из-за скопления дождевых вод движение транспорта ограничено на следующих участках:

  • в Низаминском районе, на проспекте Гейдара Алиева, в тоннеле «Багирова» в направлении центра;

  • на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли;

  • на шоссе Аэропорта, вблизи аэропорта в направлении центра.

Сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Соответствующие структуры продолжают интенсивную работу по устранению проблем.

* * * 08:39

Дожди, начавшиеся с полуночи на территории Азербайджана, перешли в сильные ливни, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку в настоящее время наблюдается сильный ливень, который сопровождается порывистым ветром.

В Центре интеллектуального управления транспортом МВД сообщили, что в Баку на некоторых дорогах введены ограничения из-за затруднения движения транспорта на фоне ливневых дождей. Согласно информации, в Низаминском районе на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра введено ограничение движения транспорта из-за скопления сточных вод в туннеле под Багировским мостом. Центр уже проинформировал о проблеме профильные ведомства.

Кроме того, сообщается, что ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицей Ахмеда Раджабли, на Аэропортовском шоссе, в направлении центра около аэропорта. В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщили, что соответствующие структуры привлечены к устранению последствий, вызванных проливными дождями. Отмечается, что ряд территорий в Баку, Гяндже и Хырдалане затопило сточными водами.

Сотрудники МЧС привлечены к откачке и отводу воды с затопленных участков, а также эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, и проведению других необходимых мер безопасности. Силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра продолжают оперативные мероприятия для устранения последствий непогоды.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заявили, что из-за скопления воды на некоторых участках, падения деревьев на контактную сеть и перебоев в электроснабжении задерживаются поезда по нескольким направлениям.

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