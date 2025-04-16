Новый этап торговой войны: Америка хочет изолировать Китай

Автором этой идеи является министр финансов США Скотт Бессент, который уже представил план президенту Дональду Трампу, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) В соответствии с ним планируется убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары. Также Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая».

США хотят убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Для согласившихся государств США будут готовы снизить пошлины на импорт. Подобными мерами Бессент рассчитывает ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить Пекин сесть за стол переговоров с меньшими рычагами накануне потенциальных переговоров между Трампом и президентом КНР Си Цзиньпином, пишет WSJ.

Конкретные требования могут сильно отличаться в зависимости от страны, учитывая степень ее вовлеченности в китайскую экономику.

Сам Дональд Трамп намекнул на эту стратегию во вторник, 15 апреля. Он отметил, что рассмотрит возможность заставить страны выбирать между США и Китаем в ответ на вопрос о решении Панамы не возобновлять свою роль в инициативе Китая «Один пояс - один путь».

По мнению Бессента, получение уступок от торговых партнеров США может помешать Пекину и его фирмам избежать американских тарифов, экспортного контроля и других экономических мер.

План Бессента в отношении Китая предусматривает отсечение азиатской страны от американской экономики с помощью тарифов и, возможно, даже исключение китайских акций с американских бирж. В недавнем интервью Fox Business Бессент не исключил, что администрация будет пытаться исключить китайские акции из биржевого списка.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала новое заявление Трампа во время пресс-брифинга. В нем говорится о том, что соглашение с Китаем не является неизбежным: «Мяч на поле Китая. Китай должен заключить сделку с нами. Мы не должны заключать сделку с ними».

По данным WSJ, пока не понятно, что антикитайская линия вступила в переговоры со всеми странами.

Тем временем Пекин реализовывает собственную торговую дипломатию. На этой неделе Си Цзиньпин посетил Вьетнам - главного торгового партнера США, который сильно пострадал от тарифов Трампа - и подписал десятки экономических обязательств с правительством Ханоя.

2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении более чем 200 государств и территорий. 9 апреля, когда мера должна была вступить в силу, президент США заявил о 90-дневной паузе, на этот период действует базовая ставка 10%. Также США исключили ряд электронных устройств и их компонентов из списка облагаемых пошлиной товаров, однако, как пояснял Лютник, они попадут под действие тарифов на полупроводники, которые, скорее всего, вступят в силу «через месяц или два». В отношении Китая послаблений не делалось, совокупный размер импортных пошлин США для этой страны составил 145%. Пекин ввел ответные пошлины в 125%. Также он ограничил экспорт редкоземельных металлов.

Трамп утверждает, что более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам. Также президент США отметил, что указанные государства «не предприняли никаких ответных мер», в отличие от Китая.

На решение Трампа ужесточить пошлины негативно отреагировали мировые рынки. Аналитики предупредили о риске рецессии в США и возможном снижении темпов роста ВВП. Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер предрек Трампу поражение в торговой войне с Пекином по трем причинам, в том числе из-за отсутствия поддержки со стороны партнеров США и способностей самого Китая противостоять давлению.