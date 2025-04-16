Венгрия заблокировала военную помощь для Армении

За последние шесть недель Венгрия заблокировала предоставление Армении военной помощи в размере 10 миллионов евро из Европейского фонда мира ЕС. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на источники.

Фонд был создан в 2021 году и является фондом, который ЕС использует для отправки военной помощи за пределы блока. С момента своего создания средства в основном направлялись в Украину, но в 2024 году было одобрено направление еще 10 миллионов евро в Армению, однако они были заблокированы Венгрией.

В конечном итоге Будапешт снял свои возражения при условии, что Баку будет направлена эквивалентная сумма финансирования для поддержки операций по разминированию в стране, пишет издание.

В понедельник состоялись дополнительные обсуждения с целью убедить Венгрию разблокировать помощь, однако, как сообщили источники Радио Свобода, никакого прогресса достигнуто не было.

Отмечается, что помощь, предложенная главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас, направлена на укрепление «нелетальной обороны» Армении через Европейский фонд мира.