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Украинцы отомстили за Сумы

Трамп пообещал нелегалам «немного денег», чтобы они сами покинули Америку

10:17 565

Белый дом планирует запустить новую программу по высылке нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы покинуть страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, в рамках программы «самодепортации» нелегальные мигранты получат стипендию и потенциальный шанс вернуться в США в будущем.

«Мы дадим им немного денег и билет на самолет и мы будем работать с ними. Если они будут вести себя хорошо, мы будем работать с ними, чтобы вернуть их так быстро, как это возможно», — сказал президент США.

Борьба с нелегальной миграцией — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. По данным The Washington Post, его администрация планирует до конца года депортировать из США миллион человек.

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