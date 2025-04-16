США смягчились к Украине

Если раньше речь шла о 300 млрд долларов, то теперь США оценивают объем помощи в 100 млрд долларов. Это намного ближе к оценке самой Украины — 90 млрд, отмечает Bloomberg.

Соединенные Штаты пересмотрели оценку размера помощи, оказанной Украине с начала полномасштабного вторжения войск РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе американо-украинских переговоров.

Пересмотр оценки, отмечают источники издания, произошел после переговоров США и Украины по соглашению о природных ресурсах, которые прошли в Вашингтоне в конце прошлой недели.

Киев и Вашингтон не стали комментировать эту информацию.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ на вопрос Bloomberg о статусе переговоров сказал, что стороны «очень близки» к соглашению. «[Договор] может быть подписан уже на этой неделе», — сказал он.

Источник Bloomberg заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были продуктивными. Однако в последнем проекте договора США все еще рассматривают сделку как выплату долга Украиной, при этом не называя точной суммы.

США хотят получить от Украины в ответ на оказанную помощь приоритетный доступ к украинским полезным ископаемым. В конце марта стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения по недрам, в котором уже шла речь о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. Власти Украины заявили, что это лишь один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.