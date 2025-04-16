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За золотом не угнаться

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Стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 1,88%, до $3301,4 за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Золото рекордно дорожает уже третий раз за месяц, предыдущий рекорд ($3255,9) был установлен на прошлой неделе, 11 апреля.

Bloomberg прогнозировало, что в третьем квартале 2025 года золото как защитный актив может достичь и рекордных $3,5 тыс. за унцию.

Аналитики Goldman Sachs на этой неделе повысили прогноз цен на золото до $3700 за унцию к концу года на фоне более активного, чем прогнозировалось, спроса на драгметалл со стороны центробанков.

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