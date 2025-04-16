С Госслужбой по мобилизации шутки плохи

На основании указа президента Азербайджана от 6 сентября 2023 года «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу», Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу осуществляет мероприятия, направленные на оптимизацию и цифровизацию предоставляемых в этой сфере услуг для граждан призывного возраста.

В целях усовершенствования нормативно-правовых актов в этой области, обеспечения прозрачности и предотвращения случаев уклонения от призыва на действительную военную службу был принят Закон Азербайджанской Республики от 27 декабря 2024 года, предусматривающий изменения в соответствующие законодательные акты, включая Уголовный, Миграционный и Кодекс об административных правонарушениях, а также законы «О подготовке к мобилизации и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно внесенным в Уголовный кодекс изменениям, под «уклонением от призыва» подразумевается неявка граждан без уважительной причины на медицинское освидетельствование, срочную действительную военную службу, учебные сборы или мобилизационную службу.

Кроме того, были внесены изменения в Миграционный кодекс, в соответствии с которыми, в случае уклонения от призыва на срочную военную или мобилизационную службу, до принятия решения по призыву может быть временно ограничено право соответствующих лиц на выезд из страны.

Сообщается, что предлагаемые населению цифровые решения важны как с точки зрения удобства, так и в плане экономии времени.

Так, с целью повышения удовлетворенности граждан, введен ряд проактивных услуг и минимизирован прямой контакт с гражданами. На основании изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены новые возможности для получения информации о военной службе и выполнения воинских обязанностей (воинский учет граждан Азербайджанской Республики, допризывная подготовка, призыв на военную службу, в том числе прохождение медицинского освидетельствования, добровольная служба, нахождение в резерве, участие в сборах, выполнение мобилизационных задач) в соответствии с законодательством.

Согласно изменениям в закон, граждане (в случае лиц допризывного возраста — их законные представители: родители, усыновители или опекуны) должны создать специальную индивидуальную электронную страницу (электронный кабинет) в Информационной системе электронного правительства для ознакомления с информацией о выполнении воинской обязанности, получения данных, подачи заявлений на изменение информации, получения уведомлений об изменениях, отправки обращений в электронном виде, пользования услугами и осуществления платежей.

На данный момент через информационную систему электронного правительства выдаются справки о воинском учете и о прохождении военной службы в электронном формате. Кроме того, завершаются работы по предоставлению гражданам шести видов справок через мобильное приложение «My Gov» на начальном этапе.

Информирование граждан мужского пола о призыве на военную службу, а также о прохождении ими медицинского освидетельствования осуществляется через информационную систему электронного правительства. Повестка на призыв размещается в электронном виде в личном кабинете гражданина.

Следует отметить, что полное осуществление всех государственных услуг в электронном формате является одним из приоритетных направлений. Внесенные в законодательство изменения направлены на укрепление национальной безопасности, качественное и своевременное укомплектование вооруженных сил призывниками, а также повышение эффективности мобилизационной системы.