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Трамп угрожает Китаю пошлинами до 245%

10:59 521

Администрация США может обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245% на фоне обострения торгового противостояния между странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении американской администрации содержится напоминание о том, что в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 10% против всех стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, «с которыми у США самый большой торговый дефицит». Впоследствии, по утверждению Белого дома, более 75 стран мира «уже вышли на переговоры» с Вашингтоном с целью урегулировать ситуацию и «заключить новые торговые сделки».

«На фоне этих обсуждений введение индивидуальных тарифов приостановлено [для всех стран], за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США», - говорится в заявлении.

Белый дом не привел подробности о сроках и конфигурации ужесточения мер.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров.Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.

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