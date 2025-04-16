В Баку горел детский сад, в Сумгаите - торговый центр

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в торговом центре на пересечении улиц Сюльх и Нариманова в городе Сумгаит.

Согласно сообщению пресс-службы в министерства, в связи с этим на территорию немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Несмотря на ветреную погоду, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым пожарными, огонь в двухэтажном торговом центре был потушен в короткие сроки, не допустив его распространения на близлежащие объекты.