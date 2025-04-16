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Украинцы отомстили за Сумы

В Баку горел детский сад, в Сумгаите - торговый центр

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11:12 255

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в торговом центре на пересечении улиц Сюльх и Нариманова в городе Сумгаит.

Согласно сообщению пресс-службы в министерства, в связи с этим на территорию немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Несмотря на ветреную погоду, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым пожарными, огонь в двухэтажном торговом центре был потушен в короткие сроки, не допустив его распространения на близлежащие объекты.

Также сообщается, что в Баку в детском саду №332 произошел пожар. В информации Управления образования Баку, что сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС предотвратили распространение огня. Была обеспечена безопасность детей и персонала детского учреждения, а также учащихся и преподавателей расположенной поблизости средней школы № 162. Пострадавших в результате инцидента нет.

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