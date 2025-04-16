«Азеригаз» проведет очередной прием граждан

Генеральный директор ПО «Азеригаз» SOCAR проведет прием граждан в Бардинском районе. Прием состоится 18 апреля в 11:00 в административном здании партии «Ени Азербайджан», на нем будут рассмотрены обращения жителей Бардинского и Тертерского районов.

Отмечается, что на приеме будут рассматриваться только обращения, связанные с деятельностью ПО «Азеригаз».

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Тертерское региональное управление газовой эксплуатации по телефону: 050-845-74-17, 050-845-93-91, 022-236-35-42.