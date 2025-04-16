Нефть дешевеет. Торговая война подрывает рынок

В среду, 16 апреля, цены на нефть продолжают снижаться, так как нестабильная торговая политика США усиливает неопределенность на рынке.

Утром к 09:52 по Баку фьючерсы на нефть Brent упали на 0,97%, достигнув 64,04 доллара за баррель, а WTI подешевела на 1,03%, до 60,7 долларов за баррель.

«Рынок пока не видит факторов, способных поддержать заметное восстановление цен. Ожидаемое замедление мировой экономики из-за новых американских пошлин создает риски для спроса на нефть», — отметил аналитик IG Йеап Чжун Ронг.

Эксперт подчеркнул, что нисходящая динамика цен сохраняется. «Первоначальный энтузиазм, связанный с возможной отменой пошлин, угасает, а макроэкономические риски в предстоящих данных могут усилить давление на рынок», — добавил он.

Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет лишь на 730 тысяч баррелей в сутки, что значительно ниже мартовского прогноза в 1,03 миллиона баррелей в сутки.

«МЭА указывает на скромный рост спроса, а дисбаланс между глобальным предложением и спросом продолжает давить на рынок», — сказал Тэцу Эмори из Emori Fund Management.

«Если фондовый рынок, который сейчас испытывает давление из-за пошлин, отскочит, мы можем увидеть ралли цен на нефть, которое поднимет WTI выше $65. Но без этой поддержки цены, вероятно, останутся на уровне чуть выше 60 долларов», — добавил эксперт.

По данным источников на рынке, за неделю, завершившуюся 11 апреля, запасы нефти в США выросли на 2,4 миллиона баррелей.