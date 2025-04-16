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Баку во власти стихии: Огромные убытки
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Баку во власти стихии: Огромные убытки

Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией

ОБНОВЛЕНО 12:39
12:39 3616

Новоизбранный мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян заявил, что выступает за создание «союзного государства» с Россией по аналогии с моделью Беларуси.

Он также не исключил возможного сотрудничества в будущем с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

*** 11:29

Оппозиционер Вардан Гукасян избран мэром второго по величине города Армении – Гюмри. Его кандидатуру поддержали три оппозиционные партии.

Внеочередные выборы в Гюмри были назначены после отставки мэра Вардакеса Самсоняна в октябре прошлого года. До этого местная власть в городе не принадлежала правящей партии «Гражданский договор»: с 2012 по 2021 год пост мэра занимал Самвел Баласанян, которого поддерживала партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». В 2024 году правоохранительные органы Армении возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, однако бывший мэр покинул страну и избежал ареста.

После отставки Баласаняна мэром стал его протеже Самсонян в результате договоренности между его сторонниками и представителями «Гражданского договора». Однако под давлением правящей партии Самсонян ушел в отставку, что привело к назначению новых выборов. Исполняющим обязанности мэра был назначен представитель правящей партии Сарик Минасян.

Выборы проходили в условиях жесткой конкуренции. Главная борьба развернулась между самим Минасяном, членом Коммунистической партии Армении, бывшим мэром Гюмри (1999–2012) Варданом Гукасяном и депутатом парламента Мартуном Григоряном, которого поддержала фракция «Армения», фактически возглавляемая Сержем Саргсяном. В ходе предвыборной кампании стороны обвиняли друг друга в давлении на избирателей, подкупе и использовании административного ресурса. Правоохранительные органы задержали нескольких сторонников Григоряна за раздачу взяток избирателям, а власти заявили, что его поддерживают криминальные группировки, оказывающие давление на избирателей.

Следует отметить, что рейтинг Пашиняна и его партии за последнее время значительно снизился. В этом контексте выборы в Гюмри имели для «Гражданского договора» критическое значение в преддверии парламентских выборов следующего года. По имеющейся информации, премьер-министр Армении поставил перед своей партией задачу выиграть эти выборы любой ценой.

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