USD 1.7000
EUR 1.9284
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: Огромные убытки

Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии

фото; обновлено 13:05
13:05 1894

Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

«В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии», - сказал глава государства, подчеркнув, что достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Срединного коридора.

 * * * 12:43

На протяжении веков народы Азербайджана и Грузии жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

«Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии», - подчеркнул глава государства.

«Естественно, политические отношения развиваются, контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен. То есть две дружественные, братские страны в подлинном смысле слова, очень близки друг другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях», - сказал президент Алиев.

Вновь отметив, что многие инвестиционные проекты, связывающие две страны, имеют важное значение для обширной географии, глава государства подчеркнул: «Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение».

* * * 12:18

Президенты Азербайджана и Грузии Ильхам Алиев и Михаил Кавелашвили выступают с заявлениями для прессы.

* * * 11:51

В эти минуты проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в Баку президентом Грузии Михаилом Кавелашвили один на один. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
13:57 590
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона обновлено 08:55
08:55 7152
Честные должны умереть
Честные должны умереть старый мир; все еще актуально
02:00 7185
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией ОБНОВЛЕНО 12:39
12:39 3620
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема; все еще актуально
01:34 6339
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились обновлено 13:30
13:30 791
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
13:10 1112
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии фото; обновлено 13:05
13:05 1895
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Баку во власти стихии: Огромные убытки видео; фото; обновлено
14:16 10139
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос; все еще актуально
00:16 4056
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
12:25 1967

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
13:57 590
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона обновлено 08:55
08:55 7152
Честные должны умереть
Честные должны умереть старый мир; все еще актуально
02:00 7185
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией ОБНОВЛЕНО 12:39
12:39 3620
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема; все еще актуально
01:34 6339
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились обновлено 13:30
13:30 791
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
13:10 1112
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии фото; обновлено 13:05
13:05 1895
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Баку во власти стихии: Огромные убытки видео; фото; обновлено
14:16 10139
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос; все еще актуально
00:16 4056
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
12:25 1967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться