Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии

«В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии», - сказал глава государства, подчеркнув, что достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Срединного коридора.

Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая с заявлением для прессы с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

* * * 12:43

На протяжении веков народы Азербайджана и Грузии жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

«Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии», - подчеркнул глава государства.

«Естественно, политические отношения развиваются, контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен. То есть две дружественные, братские страны в подлинном смысле слова, очень близки друг другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях», - сказал президент Алиев.

Вновь отметив, что многие инвестиционные проекты, связывающие две страны, имеют важное значение для обширной географии, глава государства подчеркнул: «Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение».