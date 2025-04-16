USD 1.7000
EUR 1.9284
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: Огромные убытки

Европа заявила, что Израиль «перешел все границы»

обновлено 12:58
12:58 1850

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас признала, что Израиль «перешел все границы» в своей самозащите.

В интервью газете La Repubblica она сообщила, что ЕС одобрил новый пакет помощи палестинцам в размере €1,6 млрд.

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что были перейдены все границы. Человеческие жертвы огромны», — сказала она. Каллас добавила, что безопасность Израиля не может обеспечиваться без соблюдения прав палестинцев, поэтому ЕС поддерживает формулу двух государств.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников.

ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

* * * 12:18

После заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца источники в силах безопасности еврейского государства сообщили, что ЦАХАЛ на данный момент захватил около 30 процентов сектора Газа.

* * * 12:08

Израильская армия расширит масштабы военной операции в секторе Газа, если движение ХАМАС откажется от соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Политика Израиля в Газе, проводимая командованием Армии обороны Израиля при поддержке политического руководства, ясна и однозначна: в первую очередь принять все меры для освобождения всех заложников в рамках плана [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и создать условия для разгрома ХАМАС в последующем», - написал Кац на своей странице в социальной сети X.

«Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия [израильских войск] будут расширены и перейдут на новые этапы», - сказал он.

Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
13:57 593
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона обновлено 08:55
08:55 7154
Честные должны умереть
Честные должны умереть старый мир; все еще актуально
02:00 7186
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией ОБНОВЛЕНО 12:39
12:39 3623
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема; все еще актуально
01:34 6340
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились обновлено 13:30
13:30 792
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
13:10 1114
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии фото; обновлено 13:05
13:05 1895
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Баку во власти стихии: Огромные убытки видео; фото; обновлено
14:16 10143
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос; все еще актуально
00:16 4056
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
12:25 1967

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым
13:57 593
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона
Американцы выходят из Сирии. Реакция Пентагона обновлено 08:55
08:55 7154
Честные должны умереть
Честные должны умереть старый мир; все еще актуально
02:00 7186
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией
Новый мэр Гюмри хочет объединиться с Россией ОБНОВЛЕНО 12:39
12:39 3623
Кто разбудил в Иране BLA?
Кто разбудил в Иране BLA? горячая тема; все еще актуально
01:34 6340
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились
Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились обновлено 13:30
13:30 792
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
Индия выбивает Россию с оружейного рынка
13:10 1114
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии
Ильхам Алиев: Энергобезопасность Европы не представить без Азербайджана и Грузии фото; обновлено 13:05
13:05 1895
Баку во власти стихии: Огромные убытки
Баку во власти стихии: Огромные убытки видео; фото; обновлено
14:16 10143
Освободит ли Эрдоган Оджалана?
Освободит ли Эрдоган Оджалана? главный вопрос; все еще актуально
00:16 4056
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
Пашинян о письменных предложениях Азербайджану
12:25 1967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться