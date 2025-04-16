Европа заявила, что Израиль «перешел все границы»

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас признала, что Израиль «перешел все границы» в своей самозащите.
В интервью газете La Repubblica она сообщила, что ЕС одобрил новый пакет помощи палестинцам в размере €1,6 млрд.
«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что были перейдены все границы. Человеческие жертвы огромны», — сказала она. Каллас добавила, что безопасность Израиля не может обеспечиваться без соблюдения прав палестинцев, поэтому ЕС поддерживает формулу двух государств.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников.
ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
* * * 12:18
После заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца источники в силах безопасности еврейского государства сообщили, что ЦАХАЛ на данный момент захватил около 30 процентов сектора Газа.
* * * 12:08
Израильская армия расширит масштабы военной операции в секторе Газа, если движение ХАМАС откажется от соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников.
Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«Политика Израиля в Газе, проводимая командованием Армии обороны Израиля при поддержке политического руководства, ясна и однозначна: в первую очередь принять все меры для освобождения всех заложников в рамках плана [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и создать условия для разгрома ХАМАС в последующем», - написал Кац на своей странице в социальной сети X.
«Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия [израильских войск] будут расширены и перейдут на новые этапы», - сказал он.