Европа заявила, что Израиль «перешел все границы»

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас признала, что Израиль «перешел все границы» в своей самозащите. В интервью газете La Repubblica она сообщила, что ЕС одобрил новый пакет помощи палестинцам в размере €1,6 млрд.

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что были перейдены все границы. Человеческие жертвы огромны», — сказала она. Каллас добавила, что безопасность Израиля не может обеспечиваться без соблюдения прав палестинцев, поэтому ЕС поддерживает формулу двух государств. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

* * * 12:18 После заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца источники в силах безопасности еврейского государства сообщили, что ЦАХАЛ на данный момент захватил около 30 процентов сектора Газа.